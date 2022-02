NCAA | Caitlin Clark, le dernier phénomène du basket féminin

Déjà auteure d’une saison freshman de grande qualité avec 26 points, 7 passes et 6 rebonds de moyenne avec Iowa, Caitlin Clark est en train d’enfoncer le clou, et pas qu’un peu, pour sa deuxième campagne.

Après son triple-double à 27 points, 11 rebonds et 11 passes pour exploser Wisconsin vendredi dernier, elle a tout simplement réussi le meilleur match de sa jeune carrière hier soir face à Michigan, avec un record à 46 points, dont 25 dans le seul dernier quart temps, plus 10 passes et 4 rebonds.

Machine à triple-double cette saison (avec le cinquième face à Wisconsin), Caitlin Clark a été intenable sur le parquet des Wolverines avec 14/29 aux tirs, dont 6/13 à 3-points et 12/14 aux lancers. Malheureusement, malgré tous ses efforts et 40 minutes de jeu sur les planches, elle n’a pu empêcher la défaite de son équipe d’Iowa (98-90).

À l’instar de ce que réalisait Sabrina Ionescu avec les Ducks il y a peu, elle est en train de mettre les défenses NCAA à feu et à sang avec son jeu très au large, mais aussi très complet à mi-distance. Hier soir, elle n’a ainsi pas hésité à déclencher du logo à 3-points, avec une deuxième sortie à 40 points ou plus sur ses trois derniers matchs…

Dans une autre dimension actuellement, Caitlin Clark tourne ainsi à 30 points, 8 rebonds et 10 passes sur ses 10 dernières apparitions. Complètement insensé !