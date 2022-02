Norman Powell ne s’attendait pas du tout à être échangé

Acquis vendredi dernier par les Clippers, contre Eric Bledsoe, Justise Winslow, le rookie Keon Johnson et un futur choix de Draft, Norman Powell n’y a pas cru.

Sacrifié par les Blazers aux côtés de Robert Covington, l’arrière sacré champion à Toronto a changé de club pour la deuxième fois en un an, et ce après avoir paraphé un contrat de cinq ans et 90 millions de dollars à Portland en août dernier…

« Quand mon agent a appelé, je n’y ai pas cru au début. Je me doutais bien qu’il y allait avoir du mouvement à Portland, simplement du fait qu’Ant [Anfernee Simons] jouait comme il jouait, et la manière dont était structuré l’effectif. Je savais que certains gars des Blazers parlaient d’échanges, et je savais que je n’étais pas « intransférable » mais comme je venais de signer un contrat de cinq ans, j’avais acheté une maison en me disant que j’allais y rester pour un moment. Je venais de récupérer des meubles pour la maison en plus. C’est probablement le seul point noir de cet échange car je n’ai pas eu le temps d’en profiter mais je suis content d’être ici. »

Alors qu’il était en train d’aménager son nouveau « chez lui » dans l’Oregon, Norman Powell est finalement de retour dans sa ville natale, à Los Angeles, avec des Clippers qui font actuellement le dos rond en attendant le retour de leurs deux superstars, Kawhi Leonard et Paul George, tous deux blessés cette saison.

« Pendant ma carrière, j’ai littéralement connu chaque rôle qui existe dans une équipe », expliquait le néo Clipper sur ESPN. « J’ai été le gars qui se bat pour trouver sa place dans la rotation. J’ai été dans la rotation, j’en ai été sorti. J’ai joué à côté de Kyle et DeMar, j’ai joué à côté de Kyle et Kawhi. Je pense que je rentre parfaitement dans les plans ici, avec PG et Kawhi. »

Un rêve de revenir à LA

Comme ses 28 points en 24 minutes en attestent, Norman Powell est d’ores et déjà compétitif, et prêt à apporter sa pierre à l’édifice californien. Dans la fleur de l’âge à 28 ans, l’ancien de UCLA tourne à 18 points de moyenne ces deux dernières saisons. Et son association avec les Leonard, George mais aussi Mann et Jackson fournirait effectivement un secteur extérieur de grande qualité aux Clippers pour la suite.

« Je m’entraîne pour faire partie des meilleurs. Je veux être dans la position où Kawhi et PG sont, je veux être un All-Star. Je veux atteindre ce niveau. Je me sens prêt pour faire partie de ce niveau de joueurs mais, en même temps, le plus important pour moi reste de gagner. Je veux non seulement atteindre ces objectifs individuels mais je veux le faire dans le cadre de l’équipe. »

Pas veinard au niveau du timing sur ses dernières expériences, avec des Raptors en net baisse de régime après le départ de Kawhi Leonard, et bis repetita à Portland avec la blessure de Damian Lillard, Norman Powell va devoir se montrer un peu plus patient. Mais son adaptation chez les Clippers, sous la houlette de Ty Lue qui le suit depuis la « bulle » d’Orlando, devrait se faire en douceur pour le local de l’étape.

« Il se passe un truc intéressant ici. Ils ont une équipe qui se bat, qui est compétitive, même quand elle prend des écarts. J’aime bien les équipes comme ça, qui se serrent les coudes et où tout le monde se bat. Comme ce soir, on a pris un éclat mais on s’est accroché et on est revenu sous les -10. Et, avec quelques ballons et quelques tirs à l’issue différente, on aurait pu revenir complètement… C’est le type d’équipe qui me plaît. Je suis un joueur comme ça, un battant. »

Actuellement dans sa septième saison pro, Norman Powell est une acquisition intelligente pour les Clippers qui ont donc décidé de mettre la main au portefeuille pour sans doute préparer la saison prochaine.

« C’est un rêve qui devient réalité de pouvoir jouer ici. Ça dépasse le basket de pouvoir rentrer chez moi, je suis tout simplement heureux » conclut en tout cas l’intéressé.