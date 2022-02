L’altercation Bouknight/Borrego, symbole de la frustration des Hornets

La scène est brève mais témoigne de la frustration dans lequel se trouvait l’équipe de Charlotte après avoir encaissé un 35-8 dans le troisième quart-temps, pour filer vers une quatrième défaite consécutive, face à Miami (86-104).

Après un vif échange avec son coach avant le quatrième quart-temps, on voit le rookie James Bouknight, qui n’était rentré en jeu que pour les 14 dernières secondes du troisième quart-temps, se lever pour se présenter face à son coach avant d’être retenu par un coéquipier et un assistant, puis d’être accompagné vers la sortie, direction le vestiaire avec le soutien d’un membre du service de sécurité. Il n’est plus revenu ensuite.

James Borrego n’en tiendra pas rigueur à son rookie

Après la rencontre, James Borrego a tenu à éteindre ce début d’incendie, justifiant cette altercation par la frustration qui a fini par gagner les deux camps.

« Évidemment, nous sommes tous un peu frustrés, chacun d’entre nous. À la fin du troisième quart-temps, au début du quatrième, c’est devenu un peu émotionnel. Au-delà de ça, je tiens à en rester là », a-t-il déclaré après la quatrième défaite de suite des Hornets. « Comme je l’ai déjà dit, il est dans une situation compliquée. Bien sûr qu’il veut jouer, je l’ai bien compris. C’est un gamin en qui on croit et on va trouver plus de minutes pour lui, plus de temps. Donc je ne rentre pas dans les détails, c’était juste deux compétiteurs qui essayaient d’aider cette équipe ».

Comme l’a confirmé Miles Bridges, la frustration de James Bouknight est surtout due à son temps de jeu.

« On est tous passés par là. Quand j’étais rookie, je voulais aussi jouer », a-t-il rappelé. « Il est très talentueux mais il ne voit pas autant le parquet qu’il le voudrait. J’essaie de lui expliquer qu’on est tous passés par là, que ce soit moi ou LaMelo qui a été rookie de l’année derrière. Je lui ai parlé, il a compris. »

Le coup de la panne au pire moment

Cette altercation reflète toutefois assez bien l’état de tension qui règne dans l’effectif de James Borrego, alors qu’une nouvelle occasion de passer enfin un cap dans la hiérarchie à l’Est vient peut-être de s’envoler. Alors que Toronto, Boston et Atlanta carburent enfin, Charlotte est en train de caler au pire moment.

« Au fil d’une saison, tu finis toujours par faire face à l’adversité à un moment donné. Et maintenant, c’est à nous de trouver la parade », a reconnu Miles Bridges. « On a de forts caractères dans l’équipe, donc je pense qu’on va y arriver. L’adversité finit toujours par nous toucher, et le seul moyen de s’en sortir, c’est de continuer à se battre. Et c’est ce qu’on doit faire ».

Alors que deux gros tests se présentent à domicile en début de semaine, face à Toronto puis contre Chicago, James Borrego a insisté sur l’état d’esprit et l’unité pour essayer d’inverser la tendance pendant qu’il en est encore temps.

« C’est la clé, de rester unis. Bien sûr, on sort de matchs difficiles. Vendredi (défaite 102-101 face à Cleveland), ça a été très dur émotionnellement et là on joue l’une des meilleures équipes de la NBA. On est dans le coup à la mi-temps et on perd le contrôle dans le troisième quart-temps. On doit rester ensemble et revenir ensemble ».