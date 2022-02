Les Suns se vengent méchamment sur les Wizards

Ne vous fiez pas au score (95-80), il y avait trois classes d’écart entre les Suns et les Wizards. S’il n’y a que 15 points d’écart à l’arrivée, c’est parce que les Suns ont joué avec une main dans le dos dans le 4e quart-temps. Car, avant cela, on a assisté à une vraie démonstration de basket. Six minutes équilibrées, et ensuite, le duo Paul/Ayton a appuyé sur l’accélérateur avec un premier 7-0 pour faire le break (26-17), puis un 15-0 au début du deuxième quart-temps pour mettre K.O. les coéquipiers de Kyle Kuzma (48-23).

La rencontre est déjà pliée, et à la pause, les Suns mènent de 29 points. Lles Wizards n’ont inscrit que quatre paniers dans le deuxième quart-temps.

La suite sera du même tonneau avec du pick-and-roll à outrance sur lequel Chris Paul et Deandre Ayton vont briller pour porter l’écart à +36, avant finalement de relâcher la pression dans le 4e quart-temps. Toujours privés de Bradley Beal, les Wizards n’inscrivent que 80 points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le rouleau-compresseur. En moins de 20 minutes, les Suns ont plié la rencontre. Rapidement, ils ont compris qu’il n’y avait aucun répondant sur leurs pick-and-roll. Chris Paul a juste lu la défense, et donné des passes en or à Deandre Ayton ou JaVale McGee.

– La domination au rebond. Avec sa triplette Ayton-McGee-Biyombo, Phoenix possède l’un des trios les plus impressionnants sous les panneaux, et les Suns ont largement dominé les débats avec deux double-double pour Ayton et McGee, et surtout 64 rebonds à 42 !

– Sans Beal, c’est le néant. Dans le passé, les Wizards ont déjà joué et gagné sans leur meilleur joueur. Mais quelque chose s’est cassée à Washington, et l’équipe est sans idée et sans mouvement. Résultat, les tirs sont pris sans rythme, hors systèmes, et forcément, c’est un festival de maladresse. Les Wizards restent sur sept défaites en huit matches et l’ambiance dans le vestiaire semble particulièrement morose.

TOPS/FLOPS

✅ Deandre Ayton. Enfin libéré de ses différents pépins physiques, le Bahaméen a survolé cette rencontre avec un niveau de jeu digne des derniers playoffs. 20 points et 16 rebonds pour lui ce soir avec un +/- de +24 points en 24 minutes ! C’est dire si l’équipe a été efficace lorsqu’il était sur le terrain.

✅ Chris Paul. La force tranquille. Il joue à son rythme, sans forcer, et il lance les pick-and-roll les yeux fermés. Un vrai cerveau qui sert toujours dans le bon timing ses grands.

⛔ Kyle Kuzma. Il avait bien lancé son équipe avant de complètement disparaître des radars. À sa décharge, c’est toute l’équipe qui a été catastrophique à l’exception peut-être d’Aaron Holiday.

LA SUITE

Washington (23-28) : réception du Heat lundi soir.

Phoenix (42-10) : déplacement compliqué lundi du côté de Chicago.