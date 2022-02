Wendell Carter Jr., le facilitateur

Porteur de balle principal du Magic cette saison, Cole Anthony a développé une bonne relation avec Wendell Carter Jr en attaque, notamment sur « pick-and-roll ». Et à en croire l’ancien de North Carolina, son collègue, ancien Dukie, lui facilite la vie, et celle de tous ses coéquipiers, par la qualité de ses écrans.

« J’ai rarement joué avec un aussi bon poseur d’écran » complimentait le fils de Greg Anthony. « Surtout du point de vue de la puissance des écrans, et de la vitesse avec laquelle il les pose. C’est un aspect sous-estimé du jeu des intérieurs aujourd’hui.«

Même son de cloche chez le rookie Franz Wagner, qui lui bénéficie plutôt de la qualité des écrans dits « non-porteurs » du pivot, c’est-à-dire les écrans sur les joueurs adverses qui ne sont pas porteurs du ballon. Une manière, souvent, de libérer Wagner côté faible, quand la défense est focalisée sur le porteur de balle du Magic (Anthony ou Suggs), côté fort.

« Il a posé un très bon écran sur mon défenseur, et j’ai pu obtenir un drive vers le cercle. » expliquait le joueur allemand à propos d’une action décisive dans le « money-time » de la victoire d’Orlando contre Indiana, mercredi dernier. « C’est difficile pour les intérieurs adverses de défendre ces cas de figure. Et pour nous, c’est bénéfique, surtout quand le match est serré et qu’on a besoin d’un panier. […] Il est costaud, très complet, il roule très bien vers le cercle. »

« Tout est plus facile en attaque quand vous avez un joueur qui roule si vite et qui prend des décisions rapides. »

Une attaque moins efficace sans lui

Courant janvier, le pivot avait manqué 7 matches consécutifs à cause d’une blessure musculaire. Durant son absence, le Magic affichait… la pire évaluation offensive de la ligue (102.5 points pour 100 possessions) et n’avait remporté qu’un seul des sept matches.

Depuis son retour, le 21 janvier dernier, Wendell Carter Jr a été crédité de 20 « écrans décisifs », c’est-à-dire des écrans qui débouchent sur un panier marqué, qu’il s’agisse d’un « drive » ou d’un tir en sortie d’écran. C’est le 15e plus gros total dans la ligue depuis cette date, et cela a débouché sur 44 points marqués. Et sur l’ensemble de la saison, le pivot du Magic pose en moyenne 3.9 « écrans décisifs » par match, soit la 13e plus haute moyenne de la ligue.

En résumé, si le Magic veut gagner d’autres matches cette saison, leurs chances d’y parvenir seront décuplées avec Wendell Carter Jr sur le terrain.