Les Nets ouverts à un trade entre James Harden et Ben Simmons ?

À l’approche de la « trade dealine », il faut se méfier des rumeurs, mais The Athletic annonce que les choses ont évolué et qu’un échange entre Ben Simmons et James Harden pourrait avoir lieu dans les prochains jours !

Pourquoi ? Parce que Brooklyn ne serait plus opposé à discuter d’un transfert de « The Beard », clairement frustré par la tournure des évènements à New York. Alors qu’il n’a disputé que 16 matchs avec Kyrie Irving et Kevin Durant depuis son arrivée aux Nets, il n’a toujours pas prolongé et se plaint du manque de continuité du groupe.

Selon The Athletic, son style de jeu causerait des tensions en interne. Alors que Kyrie Irving et Kevin Durant aiment jouer vite et dans un style plus libre et débridé, le tempo lent imposé par le MVP 2018 causerait des problèmes d’adaptation, Steve Nash ayant du mal à trouver l’équilibre entre ses différentes forces, notamment entre les passages sur le terrain et sur le banc de James Harden, ou encore durant les fins de rencontre.

Dans ces conditions, Daryl Morey est logiquement à l’affût et peut donc espérer monter un échange pour récupérer son ancien joueur à Houston, en contrepartie de Ben Simmons et peut-être d’un ou deux « role players » complémentaires (Seth Curry, Tyrese Maxey, Matisse Thybulle…), afin de l’associer avec Joel Embiid chez les Sixers.