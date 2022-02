Trae Young (43 points) plus fort que les All-Stars des Suns

Dans la foulée de l’annonce des remplaçants pour le All-Star Game 2022, trois joueurs étoilés se retrouvaient cette nuit sur le parquet de la State Farm Arena : Trae Young d’un côté, Devin Booker et Chris Paul de l’autre.

Ce déplacement en terres géorgiennes n’a d’ailleurs pas réussi aux Suns, bien moins rayonnants qu’à l’accoutumée et finalement éclipsés en toute logique par les Hawks (124-115). Solides, ces derniers confirment là leur montée en puissance entrevue depuis deux semaines, alors que les joueurs de l’Arizona voient leur série de 11 victoires consécutives toucher à sa fin.

Brillant de bout en bout, Trae Young (43 points, 5 passes) a été le grand artisan du succès d’Atlanta, en tête pendant quasiment tout le match et impérial dans le dernier quart-temps pour résister aux tentatives de retour de Phoenix, instiguées par Chris Paul, Devin Booker ou encore Mikal Bridges (74 points en cumulé).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Trae Young envoie un message. Face à ce qui se fait de mieux en NBA en termes de « back-court », le meneur des Hawks avait décidé de sortir ses habits de lumière. Pourtant régulièrement défendu par Mikal Bridges, une vraie teigne en défense, « Ice Trae » n’a pas eu de mal à constamment refroidir les espoirs des Suns. En particulier en seconde période et dans ce troisième quart-temps où il a inscrit 18 points, avant d’en planter 9 de plus dans le dernier acte. Dont des paniers primés aussi difficiles et contestés que décisifs et osés, pour tuer la meilleure équipe du pays, en antenne nationale, face à l’un de ses modèles (Chris Paul).

— Le déluge à 3-pts d’Atlanta. Si les Hawks ont pu faire la course en tête pendant presque tout le match, sans même avoir la possibilité de trembler dans le « money-time » contre l’équipe la plus « clutch » de la ligue, c’est en grande partie grâce à l’insolence derrière l’arc de Trae Young (6/11), Kevin Huerter (5/10), John Collins (3/5), Bogdan Bogdanovic (3/7) ou encore Danilo Gallinari (2/6). En cumulé, les hommes de Nate McMillan ont ainsi inscrit 20 paniers primés (en 41 tentatives), soit près de 49% de réussite ! Impossible pour les Suns, qui ont culminé à 9/32 dans le secteur, de tenir la comparaison sur la durée, donc…

— Paul, Booker, Bridges… et les autres. Entre Chris Paul (18 points, 12 passes), Devin Booker (32 points) et Mikal Bridges (24 points, 8 rebonds), c’est peu dire que les Suns ont pu compter sur un trio de feu aujourd’hui. Pour autant, une fois n’est pas coutume, ce ne fut pas suffisant pour résister à la profondeur d’effectif des Hawks, où six joueurs ont inscrit plus de 10 points. À tour de rôle, Paul, Booker et Bridges ont cependant fait tout leur possible pour relancer Phoenix, encore et encore, en seconde période, mais ils sont simplement tombés sur plus forts qu’eux, car Trae Young n’était pas disposé à les voir poursuivre leur série.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Huerter. Déjà très bon contre Toronto il y a trois jours, malgré la défaite, le « Red Velvet » a encore livré un match intéressant cette nuit (19 points). Dans un grand soir à 3-pts (5/10), on retiendra notamment son coup de chaud du second quart-temps (12 points en deux minutes), qui a permis aux Hawks de se détacher au tableau d’affichage, pour ne (presque) plus lâcher les commandes ensuite. Un apport capital pour Atlanta et le symbole de l’insolente réussite derrière l’arc des hommes de Nate McMillan.

⛔ Le duo Crowder – Ayton. À peine revenus de blessure, Jae Crowder et surtout Deandre Ayton ont encore du mal à retrouver leur rythme et leurs sensations. Si Chris Paul, Devin Booker et Mikal Bridges ont régalé, ce fut ainsi tout le contraire de leurs deux coéquipiers titulaires, globalement bien moins influents offensivement (et même défensivement) que Cameron Johnson ou JaVale McGee, leurs principales rotations poste pour poste.

⛔ La blessure de John Collins. Alors qu’il était en train de faire payer aux Suns leur décision de ne pas utiliser d’intérieur de métier dans le dernier quart-temps, l’ailier-fort des Hawks a dû quitter ses coéquipiers à deux minutes de la fin du match. À l’origine de cette sortie prématurée : une alerte à l’épaule droite, après un rebond offensif, qui lui a valu de rapidement se tordre de douleur. Une bien mauvaise nouvelle pour Atlanta, qui venait tout juste de vider son infirmerie.

LA SUITE

Atlanta (25-26) : « back-to-back » à Toronto, ce vendredi soir (01h30).

Phoenix (41-10) : déplacement à Washington, dans la nuit de samedi à dimanche (01h00).