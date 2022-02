Après deux mois de traitement contre son cancer, Dave Joerger revient sur le banc des Sixers

Mi-novembre, Dave Joerger prenait du recul par rapport aux Sixers et la NBA. Alors qu’on lui avait découvert un cancer qui touchait « sa tête et son cou », le premier assistant de Doc Rivers allait connaître plusieurs semaines des séances de chimiothérapie et de radiothérapie et ne pouvait logiquement plus travailler.

À Philadelphie, tout le monde était forcément très inquiet, mais Dave Joerger est de retour auprès de l’équipe ces derniers jours, et Doc Rivers a confirmé qu’il allait désormais retrouver sa place sur le banc à temps plein !

« Il est de retour depuis deux matchs et il a traversé tellement de choses » expliquait le « head coach » de la franchise. « Plus que ce que tout le monde imagine et le fait qu’il puisse coacher cette année, c’est un vrai miracle. Il y a six semaines, je disais qu’il était impossible qu’il revienne cette saison et le fait qu’il soit là, c’est génial. Au shootaround, il passait au bord du terrain et les gars disaient : ‘Hey, mais c’est Dave Joerger ?’ Donc oui, c’était cool de voir la réaction des joueurs par rapport à son retour. C’était vraiment sympa. »

Pour Doc Rivers, c’est une illustration de l’alchimie collective de ce groupe, mais aussi un bon moyen pour les Sixers de relativiser certains problèmes qui pourraient gâcher la saison de l’équipe.

« Pour nos jeunes, il n’imagine pas que ces choses peuvent arriver. Évidemment, on ne le souhaite pas mais c’est un rappel par rapport à la réalité, sur le fait qu’on vit dans le monde réel, et pas seulement la bulle NBA ».

Quant à Dave Joerger, il est simplement heureux d’en revenir à son quotidien habituel.

« Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis reconnaissant d’être de retour auprès de l’équipe. Les derniers mois ont été parmi les plus difficiles de ma vie, mais j’ai la chance d’avoir le soutien de Josh Harris, David Blitzer, Doc Rivers, Daryl Morey, Elton Brand et toute l’organisation des 76ers. Leur soutien, ainsi que celui de ma femme Kimberly et de ma famille, a été inébranlable. Je ne serais peut-être plus là aujourd’hui sans l’incroyable équipe médicale du Sidney Kimmel Cancer Center. Merci à tous, du fond du cœur. Pour l’instant, je suis motivé par la trajectoire de cette équipe et j’ai hâte d’aider notre groupe à atteindre l’objectif ultime, celui du titre NBA. »