Doc Rivers estime avoir toujours soutenu Ben Simmons

« C’est la première fois que j’entends ça. » Doc Rivers ne cache pas son étonnement après le dense article d’ESPN sur la saga Ben Simmons qui « hante » les 76ers depuis plusieurs mois. Selon le média américain, outre les critiques formulées à son encontre à l’issue des derniers playoffs, l’Australien n’aurait pas apprécié que son coach ne vienne pas le voir à Los Angeles, où il s’entraînait l’été dernier.

Il en attendait visiblement plus de Doc Rivers alors que dans le même temps, le joueur n’a pas répondu aux appels et aux textos du technicien… On rappelle qu’à la même époque, plusieurs coéquipiers avaient également cherché à lui rendre visite mais le meneur des 76ers avait refusé de les voir.

« Personne ne l’a plus soutenu que moi », assure aujourd’hui Doc Rivers, interrogé par le Bucks County Courier Times. « On m’a envoyé un enregistrement de près d’une heure où je l’encense encore et encore. C’est ce que vous avez entendu tous les jours l’an dernier. »

Le coach considère que les éléments qui remontent aujourd’hui ne sont que de « postures (destinées à accuser l’autre camp d’être à l’origine du divorce ?). D’ailleurs, c’est pour ça que je n’en parle pas, je ne m’implique pas là dedans. Je laisse ça aux dirigeants et à l’entourage de Ben. Je reste loin de cette histoire. Mais certains trucs m’ont fait marrer et je me sens mal pour ça. Ben est un bon garçon, je veux qu’il veut réussisse. »

Sans faire référence directement à ses commentaires sur Ben Simmons après les playoffs, Doc Rivers considère que c’est également le devoir d’un coach de dire la « vérité ».

« Certains coaches le gèrent bien, d’autres pas. Parfois, je ne le fais pas bien, même si j’essaie. Je ne suis pas parfait non plus. Au bout du compte, tout ce que j’essaie de faire, c’est de gagner », note le coach.

Ce dernier répète qu’il a « toujours » soutenu son meneur et qu’il a toujours voulu un « respect mutuel » entre ses joueurs et lui. « Il faut se respecter mutuellement pour réussir dans la vie. »