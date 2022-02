Coachs du mois : l’évidence Monty Williams, la première de J.B. Bickerstaff

Après les rookies et les joueurs, la NBA a décerné ses derniers trophées du mois de janvier et ils sont évidemment destinés aux entraîneurs. Avec Monty Williams (Suns) et J.B. Bickerstaff (Cavaliers) qui ont été mis en avant par la ligue, à l’Ouest et à l’Est.

Pour Monty Williams, qui sera présent avec son staff au All-Star Game, il s’agit là de son quatrième titre de « Coach of the Month » et c’est déjà son deuxième de la saison, après octobre/novembre.

Il vient récompenser le superbe mois de janvier de Phoenix, actuellement sur une série de 11 victoires de rang et qui a remporté 14 de ses 15 derniers matchs. De manière à s’envoler en tête de la conférence Ouest, sous la houlette de Chris Paul et Devin Booker.

Quant à J.B. Bickerstaff, il reçoit cette distinction pour la toute première fois et il imite surtout son père, Bernie, qui avait glané ce trophée en mars 1995, avec les Nuggets.

Car, sous ses ordres et dans le sillage de Darius Garland, Cleveland ne faiblit effectivement pas à l’Est, se classant toujours 4e de sa conférence, grâce à ses 11 victoires en 15 matchs, en janvier. Et, ce, en dépit des absences pour toute la saison de Collin Sexton et Ricky Rubio.