Taurean Prince commence enfin à trouver ses marques avec les Wolves

D’Angelo Russell absent et Anthony Edwards empêtré dans l’une de ses pires soirées offensives de l’année, Karl-Anthony Towns a pu se demander d’où allait venir le soutien face aux Nuggets. La réponse est venue des remplaçants des Wolves avec un total de… 68 points inscrits. Pour la troisième fois de suite, le banc, pourtant loin d’être le plus productif de la ligue, a apporté 50 points.

Aux côtés de Naz Reid (12 points), Malik Beasley (12) ou Jaylen Nowell (10), Taurean Prince s’est montré le plus productif avec ses 23 points (8/12 aux tirs dont 6/9 de loin) et 9 rebonds.

« Je crois que ce groupe a beaucoup de confiance, juge ce dernier. On rentre en jeu en étant certains d’être parmi les meilleurs joueurs sur le terrain. On a le sentiment d’être des titulaires potentiels dans cette ligue. C’est le fait d’avoir des gars qui ont confiance en leur jeu et qui travaillent tous les jours. »

Cette confiance était visible sur ce match, notamment dans la circulation de balle des remplaçants. Un jeu simple, du mouvement, de l’altruisme… Les principaux hommes de banc ont terminé avec un impact positif important au score. Le meilleur élève dans ce secteur a été Taurean Prince avec +22 points lorsqu’il était sur le terrain.

Auteur de son meilleur match cette saison, l’ancien joueur des Hawks, des Nets et des Cavs vient d’enchaîner une troisième rencontre de suite à dix points ou plus. Cette série n’aurait rien de remarquable si, jusqu’ici cette saison, il n’avait pas dépassé qu’à quatre reprises cette barre symbolique.

Sa pire saison en carrière

Avec seulement 5.5 points de moyenne sur l’ensemble de l’exercice, et son plus petit temps de jeu en moyenne (à peine 16 minutes), l’ailier n’a jamais été aussi faible en carrière statistiquement parlant.

L’explication ? « Peut-être qu’il essayait de s’adapter, de trop réfléchir, de vouloir trop bien faire par rapport à ce qu’on lui demandait de faire », tentait Chris Finch il y a quelques jours pour le Star Tribune. « On l’a peut-être embrouillé. Il essayait de s’adapter à trop de choses et il s’est mis en difficulté. Maintenant, il joue avec beaucoup plus de conviction dans tout ce qu’il fait. »

D’abord attendu pour sa défense, l’ailier, récupéré cet été dans l’échange autour de Ricky Rubio, a perdu de sa valeur ces dernières années. Après trois années de stabilité avec les Hawks, il a connu une dernière saison entre les Nets et les Cavaliers (9.5 points) discrète. Le coach des Wolves entendait d’ailleurs lui faire retrouver « son basket ».

C’est peut-être ce qui est en train de se passer. « Je me sens à l’aise », confirmait Taurean Prince, qui a aussi connu des pépins de santé en décembre. « Il s’agit simplement de profiter de l’occasion qui m’est donnée. Je n’ai pas été à la hauteur dans certains domaines au début de la saison, mais cela vient en s’ajustant. Nouvelle équipe, nouveau staff. Je crois que c’est le premier poste d’entraîneur principal pour Finch aussi (ndlr : sur une saison complète), donc c’est nouveau pour lui. Je suis un grand garçon qui s’adapte assez vite à l’environnement. »