Cam Johnson s’inspire de Klay Thompson pour aider les Suns

Les Suns avaient surpris tout le monde en sélectionnant Cam Johnson avec leur 11e choix lors de la Draft 2019. Déjà plutôt âgé à sa sortie de North Carolina puisqu’il avait 23 ans au moment d’entrer en NBA, et avec de sérieux doutes sur sa capacité à tenir le choc défensivement, l’ailier était un vrai pari pour Phoenix.

Mais trois ans plus tard, celui-ci est réussi puisque l’ancien Tar Heel s’est affirmé comme un « role player » précieux dans l’Arizona, avec le meilleur pourcentage de réussite à 3-points de l’équipe (43.3% cette saison), une défense en progrès et globalement un jeu offensif plus complet.

Sa force première reste toutefois son shoot, à l’image du 4/8 de loin réussi face aux Nets la nuit dernière.

« C’est une mentalité que j’essaie d’avoir depuis longtemps », expliquait-il récemment à USA Today, lorsqu’on l’interrogeait sur une citation de Klay Thompson qu’il a utilisée, à propos du fait que même s’il rate 100 tirs, il prendra le suivant. « Klay, c’est l’un des gars que je regarde depuis l’université. Depuis mes tous premiers pas à l’université. J’avais l’habitude de m’asseoir avec mes coachs et de regarder le travail d’appuis de Klay Thompson en vidéo pendant très longtemps, puis d’aller sur le terrain pour le travailler. Beaucoup de ce que je fais, on peut dire qu’il me l’a inspiré. C’est l’un des gars que j’ai aimé observer toute ma carrière. »

Comme Klay Thompson, Cam Johnson se considère ainsi comme l’un des tous meilleurs shooteurs de la ligue, et son apport à Phoenix est précieux, en sortie de banc, dans cette équipe de Phoenix solide leader de NBA.

« Ne jamais être satisfait », conclut-il sur la philosophie générale de l’équipe. « Ne pas être ‘heureux à la ferme’ comme le dirait le coach. Nous voulons réaliser quelque chose de vraiment spécial et il y a certaines parties de la saison où il faut juste cravacher et simplement trouver l’objectif qui vous mènera aux victoires. »