Gary Trent Jr, le Raptor inflammable

Sans faire de bruit, dans une salle vide, les Raptors continuent de grimper au classement, et cette nuit, ils ont remporté leur troisième victoire de suite. La deuxième en quelques jours face au Heat, et une fois de plus, Gary Trent Jr. en a mis plein la vue.

L’ancien arrière des Blazers, arrivé il y a un an en échange de Norman Powell, est enfin débarrassé de ses problèmes physiques, et cette nuit, il plante 33 points, et c’est son cinquième match de suite à 30 points et plus. Il égale ainsi DeMar DeRozan, seul joueur de la franchise à avoir réalisé cet exploit.

« C’est une sensation surréaliste vu ce qu’il a réalisé pour la franchise, la ville… » réagit l’arrière. « Vu le type de joueur qu’il est, ses origines, son passé… Les mots manquent à l’idée de partager ça avec lui, au regard de ce qu’il a fait et ce qu’il représente pour cette franchise. »

Shooteur réputé, Gary Trent Jr. est devenu un attaquant complet, et il n’hésite pas à attaquer son défenseur en un-contre-un. Même quand il s’agit de Jimmy Butler. « À chaque fois, qu’il se retrouve en isolation, on s’attend ces derniers jours à ce qu’il marque. Peu importe ce qu’il doit faire » témoigne Nick Nurse.

« Il était plus refermé sur lui-même. Cette année, on découvre davantage sa personnalité. Il parle davantage »

Cette nuit, il a encore été très adroit de loin (6/10 à 3-points), et on retiendra que c’est lui qui signe un 8-0 pour faire basculer le match côté Toronto à cinq minutes de la fin. Pour Fred VanVleet, son coéquipier est une « rock star » !

« C’est une rock star dans tous les sens du terme. Cette année, j’apprécie vraiment sa passion et son niveau de compétition » explique le meneur de Toronto. « Vous savez, il débuté la saison en étant focalisé sur la défense, et désormais on voit que c’est un artificier. Il est dans une zone incroyable. »

Mais quel a été le déclic ? « Je pense que l’an passé, il y avait de l’incertitude avec son statut de free agent. C’était comme s’il n’était que de passage » poursuit Fred VanVleet. « Il était plus refermé sur lui-même. Cette année, on découvre davantage sa personnalité. Il parle davantage. Il s’affirme davantage comme leader. »

Comme pour n’importe quel shooteur, la confiance est aussi essentielle, ainsi que les bons résultats. « Quand vous mettez vos tirs et que votre coach voit que vous êtes chaud, il croit en vous et il a confiance en vous. Et il fait appel à vous » conclut Gary Trent Jr, qui a joué 41 minutes cette nuit.