Adidas ressort les T-Mac 1 « LeBron »

LeBron James est chez Nike depuis son arrivée en NBA, et sans doute pour la vie ? Pas de problème pour adidas qui en est à sa troisième paire hommage à LeBron James, le King ayant porté des adidas lorsqu’il évoluait au lycée « St. Vincent – St. Mary ». Après une T-Mac 2 et une Pro Model 2G, adidas a ressorti un nouveau modèle au coloris « SVSM » porté par le King dans ses jeunes années : la T-Mac 1.

Un modèle qui reprend donc le code couleur vert, blanc et or La tige est en cuir blanc, enveloppée d’une couche synthétique vert à l’avant. La partie en cuir sur le talon ressort également en vert et blanc, tandis que la semelle extérieure est en caoutchouc vert. Les touches dorées sont visibles sur les contours des trois bandes, le logo adidas sur le talon et la pastille contenant le numéro 23.

La T-Mac 1 LeBron SVSM pourrait investir le marché US dès le 17 février prochain, à un prix encore non connu.

(Via KicksOnFire)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Lebron 19 qui exploite l’énergie implacable du King avec une tenue ajustée et un système d’amorti revisité. Livraison et retour offerts.