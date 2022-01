Joueurs de la semaine | Une première depuis plus de quatre ans pour Chris Paul !

Avant de s’affronter dans une semaine pour la première fois de la saison, puis de (très probablement) se retrouver au prochain All-Star Game, Joel Embiid et Chris Paul ont d’abord été décorés ensemble par la NBA, qui les a désignés « Players of The Week » de leurs conférences respectives.

À l’Est, Joel Embiid a ainsi été préféré à Jimmy Butler, Darius Garland, Jayson Tatum, Trae Young ou encore Franz Wagner. Et ce n’est pas vraiment une surprise, puisque le pivot des Sixers, invaincu en trois matchs avec sa formation, a une nouvelle fois affiché des statistiques individuelles démentielles, la semaine dernière : 34.7 points, 11.7 rebonds, 5.7 passes et 2.3 contres de moyenne, à 50% aux tirs et 78% aux lancers-francs !

C’est la 6e fois que le Camerounais décroche cette distinction au cours de sa carrière et c’est étonnamment une première pour lui cette saison, alors qu’il ne cesse de cartonner depuis plusieurs semaines.

À l’Ouest, Chris Paul a quant à lui été préféré à Ja Morant, Nikola Jokic, Karl-Anthony Towns, Jaren Jackson Jr. et son coéquipier Devin Booker. De quoi récompenser les 22.3 points, 7.5 rebonds et surtout 12.8 passes de moyenne en quatre matchs (tous victorieux) du meneur, la semaine dernière. Le tout à 54% aux tirs et 59% à 3-pts.

On notera que c’est la 14e fois que « CP3 » glane un trophée de « Player of The Week » et qu’il n’avait plus été honoré de la sorte depuis… décembre 2017. À une époque où il disputait sa première saison chez les Rockets.