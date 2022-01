De quoi souffre James Harden ?

Absent contre Denver à cause d’un souci à la cuisse, James Harden était encore sur le banc face aux Warriors, mais pas pour les mêmes raisons. En effet, le MVP 2018 souffre désormais de la main droite.

« Elle le gêne depuis quelques jours au moins », a confirmé Steve Nash au New York Post. « Il pensait que ce n’était pas grand-chose, mais il a eu des douleurs samedi au réveil. Avec ce qu’il ressentait vendredi et samedi en se levant, on a fait des examens. Il n’y a rien de grave, mais il y a une entorse, c’est certain. »

Visiblement, la douleur était là depuis quelques temps mais ce serait à l’entraînement, vendredi, que l’ancien de Houston aurait aggravé les choses.

« Ce n’est pas à moi de le dire, mais il semble que ça fait plusieurs jours », poursuit le coach de Brooklyn. « Et le fait de shooter vendredi a amené une douleur. Il ne se souvient pas d’un moment particulier, mais les examens confirment la blessure. »

James Harden sera-t-il en tenue mardi soir pour affronter les Suns à Phoenix ? Steve Nash ne peut l’affirmer pour l’instant. « Je ne sais pas, on l’espère, on verra comment les choses évoluent. »