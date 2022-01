Jalen Brunson à la croisée des chemins

Prendre la mène derrière Luka Doncic ne doit pas être chose aisée et doit être accompagné de son lot de pression. Pas pour Jalen Brunson qui a rapidement su imposer sa patte à Dallas, suite à sa Draft en 33e position en 2018, avec son style aussi propre qu’efficace.

Au fil des années et des opportunités, le fils de Rick Bruson a également su combler les attentes de ses dirigeants par sa régularité, au point de prétendre à un gros contrat à l’issue de l’exercice 2021/22. Interrogé par le Bleacher Report, il est revenu sur cette évolution qui l’a mené jusqu’à cette première partie de saison plutôt réussie sur le plan collectif et individuel, alors qu’il tourne à 15.8 points, 3.8 rebonds et 5.6 passes décisives en 31 minutes de moyenne.

« Disons que mes attentes ont évolué avec le temps. Quand je suis arrivé, je voulais avoir un impact, prouver que j’avais ma place. Aujourd’hui, j’essaie vraiment de me concentrer sur les petites choses, de faire attention aux détails », a-t-il déclaré. « Parce que je sais que je suis capable de mettre le ballon dans le panier et de le distribuer aux autres. Je sais de quoi je suis capable. Mais faire attention aux détails a rendu le jeu beaucoup plus facile. Tant que je continue à travailler, à garder le même état d’esprit, où que je sois, quoi que je fasse ou comment je me comporte, il ne peut m’arriver que de bonnes choses ».

Le choix du roi

Free agent non protégé à la fin de la saison, Jalen Brunson s’attend à être très sollicité, son profil ayant tapé dans l’œil de bon nombre de franchises, dont les Knicks. Les Mavs vont-ils sortir le chéquier pour sécuriser un joueur aussi important, même s’il évolue sur le même poste que leur « franchise player » ? Pour l’heure, rien n’est gravé dans le marbre et le meneur apprécie la perspective de se retrouver en position de force, avec la possibilité de signer le contrat le plus juteux ou de s’engager dans un projet où il aura davantage de responsabilités.

« Je suis très enthousiaste à propos de tout ça. C’est un moment très spécial. Je suis honoré de me retrouver dans cette position. Le plus important, c’est que j’ai de bons coéquipiers autour de moi qui m’ont rendu la vie plus facile. Les coéquipiers que j’ai eus m’ont mis dans de nombreuses positions différentes pour réussir. Même ceux du lycée et de l’université, ils m’ont aidé à me pousser. Et j’ai accepté le défi à chaque fois. Mes coéquipiers m’aident maintenant autant qu’ils le peuvent. Je les aime pour cela. Je ne serais pas dans cette position sans eux ».

Reste à passer le 10 février et à bien finir une saison qui s’annonce passionnante avec Dallas, avant de penser au reste et à la suite qu’il donnera à sa carrière.

« J’essaie de ne pas laisser cela m’affecter du tout. Ce sont de bons problèmes à avoir. Je suppose que des équipes ont appelé à mon sujet, mais j’essaie juste de jouer et me concentrer sur les Mavericks parce que c’est avec eux que je suis. C’est pour eux que j’essaie de gagner des matchs en ce moment », a-t-il conclu.