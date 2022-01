Deandre Ayton : « On est la définition même d’une équipe »

Entre des pépins au genou gauche, à la jambe droite ou actuellement à la cheville droite, Deandre Ayton n’a pas beaucoup vu les parquets cette saison. Limité à 28 apparitions seulement, le pivot bahaméen des Suns n’en reste pas moins un élément fondamental de son équipe.

Avec 17 points, 11 rebonds et 1 contre de moyenne, il est le point d’ancrage intérieur de Phoenix, désormais renforcé par JaVale McGee et Bismack Biyombo. Dans sa quatrième saison, l’ancien d’Arizona se sent encore capable d’aller plus loin et plus haut avec les Suns, finalistes défaits par Milwaukee l’an passé.

« La confiance de mes coéquipiers est très importante. C’est une sensation différente quand tu as la confiance de tes coéquipiers pour finir les actions défensives et défendre l’accès au cercle », explique-t-il dans une longue interview avec ESPN. « Je dois être une présence au cercle, même si je ne contre pas forcément tous les tirs. Je dois être les yeux et les oreilles de notre défense [en dernier défenseur]. Je m’assure qu’ils sont bien dans les bons spots et je leur donne confiance pour qu’ils puissent défendre leur adversaire direct dans les meilleures conditions. »

« Je veux être capable de défendre sur tous les postes »

Très mobile pour sa taille, Deandre Ayton ne veut d’ailleurs pas être obligé d’observer ses partenaires depuis le banc lorsque les adversaires passent en mode « small ball ». Pour le Bahaméen, il est ainsi important de pouvoir aider les Suns face à n’importe quelle configuration tactique.

« Je veux être capable de défendre sur tous les postes. Je veux que mes coéquipiers puissent compter sur moi et que je puisse rester sur le terrain dans toutes les configurations. »

Cette mentalité lui vient d’une de ses idoles, un certain Kevin Garnett. Dans l’équipe des Suns où Chris Paul est le « général en chef » et Devin Booker le visage de l’équipe, Deandre Ayton a lui aussi trouvé sa voix.

« Un de mes joueurs préférés est Kevin Garnett, un gars qui parlait beaucoup en défense et qui rendait ses coéquipiers meilleurs. C’est cette attitude que j’essaye d’avoir. Et même pas forcément pour pousser des coups de gueule en défense, ou pour jouer dur, simplement pour réveiller mes coéquipiers lors d’un temps-mort. C’est toujours fait dans le respect de mes coéquipiers qui savent de toutes manières que je suis comme ça. »

Reconnaissant bien volontiers qu’il est parfois trop timoré en attaque, Deandre Ayton commence également à se faire violence. Pour être dominant des deux côtés du terrain…

« En attaque, j’ai énormément d’objectifs. Je veux être capable de tout faire offensivement. Mais principalement, je dirais que je veux être plus présent aux lancers, être davantage une menace. La saison passée, je ne pesais pas assez en attaque, mais maintenant que je sais plus ou moins tout ce que la Ligue peut offrir comme adversité, je veux profiter davantage des duels avantageux, des rebonds offensifs pour remettre le ballon dans le cercle ou provoquer des fautes, mais aussi dans la course sur contre attaque pour arriver le premier sous le cercle adverse. Des choses simples mais qui sont importantes. »

« Notre équipe de cette année est encore plus forte que celle de l’an passé »

La phase d’observation semble donc terminée pour Deandre Ayton qui a vraiment pris confiance en lui lors des derniers playoffs. Son « Valley-Oop » décisif pour battre les Clippers reste ainsi comme « le meilleur moment de sa carrière », car il s’inscrit à son tour dans l’immense histoire de la Ligue et de ses finishs mémorables en playoffs.

Mais c’est par un travail de longue haleine, et l’expérience de la « bulle » a aussi joué son rôle en ce sens, aux côtés de Mark Bryant, l’ancien vétéran des raquettes NBA devenu assistant coach (passé par le Thunder notamment) que le jeune Ayton a surtout progressé en continu.

« Mark Bryant et moi, on est toujours en bisbille. On est toujours en train de se bagarrer mais on trouve toujours la meilleure solution. C’est mon gars. On est vraiment devenu très proche pendant la « bulle ». C’est lui qui m’a quasiment tout appris sur le jeu intérieur. Dès le début, il m’a donné tous les détails pour gérer l’aspect physique du jeu au poste bas, que ce soit contre des gars plus costauds, plus petits ou plus rapides. Il m’a appris à utiliser les floaters, ce dont je n’ai jamais été fan mais, dans notre équipe, on n’aura pas toujours des dunks sous le cercle… Parfois, il faut réussir un petit tir en crochet ou un floater un peu plus loin du cercle. C’était une étape super importante pour moi. »

Disposant de toutes les armes et qualités du pivot moderne, Deandre Ayton croit également que ses Suns ont tout ce qu’il faut en magasin pour faire mieux que la saison dernière.

Avouant que sa nouvelle situation de jeune papa l’a aussi aidé à se canaliser hors terrain, et digérer sa non-prolongation, le pivot est pleinement concentré sur la réussite de ce groupe mené par Monty Williams.

« Je veux aller chercher une bague. À mon avis, notre équipe de cette année est encore plus forte que celle de l’an passé. Je veux être connu comme un des meilleurs pivots des deux côtés du terrain. On est la définition même d’une équipe. On a une cohésion très forte entre nous. On aime la compétition et on aime travailler ensemble. »