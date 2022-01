Carmelo Anthony furieux face à plusieurs fans des Sixers qui ont « franchi la ligne jaune »

Alors que les Lakers étaient largement menés sur le parquet des Sixers, le jeu a été interrompu plusieurs minutes, Carmelo Anthony se chauffant avec un groupe de fans placés dans les premiers rangs du terrain.

L’ailier explique que le supporter qui a provoqué sa colère l’a ainsi appelé « boy », un terme à caractère raciste.

« Certaines choses ont été dites », expliquait Carmelo Anthony après coup. « C’est inacceptable. Ça ne me pose pas de problème que les fans chambrent, qu’ils fassent du « trashtalking », qu’ils encouragent leur équipe ou qu’ils huent l’autre équipe, je suis d’accord avec tout ça. Mais quand vous franchissez certaines lignes jaunes, en tant qu’homme, vous allez obtenir ce genre de réactions. C’est ce que vous allez obtenir, comme vous l’avez vu ce soir. »

S’il a fait expulser le premier fan, qui pourrait être banni de la salle dans le futur, Carmelo Anthony s’est ensuite pris la tête avec un autre supporter. Cette fois, c’est Joel Embiid qui est intervenu.

« J’essayais juste de calmer la situation parce qu’ils se répondaient encore et encore, et je voulais vraiment rentrer chez moi et finir le match », a expliqué le pivot de Philadelphie. « Donc, oui, je voulais calmer la situation pour que nous puissions jouer et passer à autre chose ».

Ce n’est pas la première fois que les fans de Philadelphie franchissent « la ligne jaune » et Russell Westbrook est bien placé pour le savoir, lui qui avait reçu une pluie de popcorn au Wells Fargo Center l’année dernière.

Du côté des Lakers, on espère donc que les punitions seront au rendez-vous.

« Un langage inacceptable et un comportement inacceptable de la part des fans, c’est la manière la plus simple de le dire », a répondu Frank Vogel, l’entraîneur des Lakers, interrogé sur l’évènement. « Il doit y avoir des standard plus élevés. Et j’espère que ce sera géré de la bonne façon. »