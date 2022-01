Cade Cunningham monte en puissance… mais attend toujours les coups de sifflet des arbitres

Malgré la défaite face à Denver, Cade Cunningham a réalisé la nuit dernière son meilleur match en NBA : 34 points à 14/26 au tir dont 6/9 de loin, 8 rebonds, 8 passes et 4 contres. Le premier choix de la dernière Draft a montré toutes ses qualités offensives, avec un petit air de Brandon Roy dans cette façon de créer des ouvertures et de trouver des angles sans gros changement de rythme. Et puis il y a eu ce moment où il a envoyé Nikola Jokic valser…

« C’est vraiment surréaliste », a-t-il expliqué après la rencontre, par rapport à sa bonne forme actuelle. « J’ai tellement imaginé ces moments que je ne me sens pas dépaysé quand je suis sur le terrain. Rien ne me semble faux. Le fait d’être dans le moment présent, après en avoir rêvé pendant si longtemps, je suis fier de moi de m’être mis dans cette position. Je suis simplement heureux d’être ici, à jouer le jeu que j’aime. »

Sur les 13 matchs de janvier, Cade Cunningham tourne ainsi à 17.9 points, 5.4 passes, 3.9 rebonds, 1.1 interception et 0.8 contre, à 45.5% de réussite dont 38.2% à 3-points.

Les coups de sifflet liés au nombre de victoires ?

Le seul bémol de sa performance face au MVP en titre, outre la défaite, c’est toutefois qu’il n’a tenté aucun lancer-franc. C’est déjà le 16e match (sur 38) qu’il finit sans se présenter sur la ligne. Et depuis le début de la saison, il n’a tiré que 79 lancers-francs, soit un tout petit peu plus que deux par match. Pour un joueur qui porte désormais beaucoup le ballon, et qui attaque pas mal le cercle, c’est très peu… et ça agace Dwane Casey.

« C’est un vrai joueur », explique le coach. « Il va au panier. Il n’obtient pas les coups de sifflet. Il doit garder son sang-froid, et c’est difficile. J’ai de la peine pour lui, parce qu’il prend des coups et qu’il ne reçoit pas les coups de sifflet. Je lui disais simplement de parler aux officiels et de communiquer avec eux, de la bonne manière. Parce qu’il va rester longtemps dans cette ligue, et ces officiels ne vont pas disparaître. »

Face à Denver, on l’a ainsi vu se retourner, mi-agacé mi-interloqué, vers les officiels après des pénétrations ou du jeu poste bas où il aurait en effet pu obtenir la faute. Mais c’est le jeu en NBA : les rookies, même draftés en premier choix, doivent travailler pour obtenir le « respect » des officiels.

« Peut-être que je dois davantage utiliser plus ma voix », détaille-t-il sur ce qu’il peut faire pour obtenir les coups de sifflet. « Peut-être crier, ou un truc comme ça. Continuer simplement à jouer le jeu. Nous devrons sans doute gagner plus de matchs pour obtenir un peu plus de respect de la part des arbitres afin qu’ils sifflent pour nous. »