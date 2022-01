Cody Zeller encore absent au moins deux mois

Depuis sa saison rookie, qu’il avait terminée avec 82 matches joués, Cody Zeller connait toujours des pépins physiques. Il s’est cassé deux fois la main, en 2018 et 2020, et pas plus tard qu’en octobre dernier, il s’était cassé cette fois le nez pour son premier match avec Portland…

Rien d’étonnant donc à le voir encore à l’infirmerie pour un bon moment puisqu’il a été opéré du genou droit, annonce la franchise, et il va manquer huit à dix semaines de compétition. On ne le reverra ainsi que fin mars ou début avril.

L’ancien intérieur de Charlotte s’est blessé le 10 janvier dernier contre Brooklyn et il était écarté depuis. Cette saison, à Portland, après 27 matches, il tournait à 5.2 points et 4.6 rebonds de moyenne en 13 minutes.