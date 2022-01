La semaine dernière, les Warriors se faisaient surprendre à domicile par des Pacers pourtant privés de leurs éléments majeurs. Les Suns ont failli connaître le même sort la nuit passée avec la réception du Jazz. Ce dernier s’est présenté à Phoenix sans son cinq majeur (Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Mike Conley, Bojan Bogdanovic et Royce O’Neale) et l’un de ses meilleurs remplaçants (Joe Ingles).

Les Suns ont pourtant eu toutes les peines du monde à faire respecter la hiérarchie. « On a fait un bon début de match et puis on s’est un peu relâchés. Ces gars-là étaient prêts à jouer. Ils ont profité de cette opportunité et se sont montrés agressifs et confiants. Une fois qu’ils ont pris confiance, ils ont été un peu plus difficiles à arrêter », décrit ainsi Devin Booker.

La confiance a effectivement été le maître mot pour la troupe de Quin Snyder. Celui-ci considère qu’elle est liée au fait de « jouer dur et de jouer ensemble ». « On fait jaillir cette confiance en ayant une identité, et notre identité collective a été fluctuante cette année. Donc cette confiance viendra quand on enchaînera les performances », prédit le coach, selon qui ses joueurs n’ont pas manqué de dureté dans l’Arizona.

La meilleure illustration de cette mentalité est sans doute Trent Forrest. Ce joueur non-drafté en 2020 a signé le match de sa vie avec 17 points (8/12) et 6 rebonds en 36 minutes de jeu. Une grosse performance pour ce joueur qui n’avait jamais atteint les dix points inscrits en une saison et demi avec le Jazz. Opposé à l’un des meilleurs meneurs de l’histoire, Chris Paul, le remplaçant de Mike Conley a brillé par ses qualités de finisseur près du cercle.

« L’un de mes coaches m’a dit que j’étais plus confiant lorsque je suis agressif en défense, que ce soit en récupérant des ballons ou en essayant de perturber l’adversaire. C’est dans ce genre de situation que je suis le meilleur », estime le meneur de 23 ans, qui a par exemple « contré » une passe de « CP3 » avant de finir en contre-attaque.

À ses côtés, six autres joueurs du Jazz ont passé la barre des dix points. Avec ses 22 unités, Jordan Clarkson a été le plus inspiré même s’il a gonflé son total dans les derniers instants, avec trois missiles convertis pour tenter de maintenir l’espoir du Jazz.

Titulaire d’un contrat de dix jours, Danuel House Jr, qui s’est également montré à son avantage (14 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 contres et 2 interceptions), a bénéficié du plus gros temps de jeu sur ce match (43 minutes). L’ancien joueur des Rockets considère que ses coéquipiers et lui ont réussi cette performance grâce à leur coach, Quin Snyder. « Il veut que tout le monde ait la même énergie, que tout le monde soit au top et réussisse parce que c’est le genre de personne qu’il est », énumère-t-il.

Avec une telle énergie déployée, et le retour progressif des cadres, Utah ne devrait pas avoir de mal à redresser la barre après cette huitième défaite en dix matches. « C’est quelque chose que notre équipe doit continuer à reproduire soir après soir. Jouer avec ce niveau d’intensité est sous notre contrôle », termine Quin Snyder.