Il est l’invité surprise des votes pour le All-Star Game. Andrew Wiggins est effectivement bien parti pour prendre la direction de Cleveland, le 20 février prochain. Le joueur de Golden State, plébiscité par les fans, est derrière LeBron James et Nikola Jokic dans la catégorie « frontcourt ».

Le vote des fans, qui pèse 50%, va être pondéré par ceux des joueurs NBA et des médias, ce qui pourrait encore changer la donne. Mais si l’ancien de Minnesota décroche une première étoile, ce serait une sacrée revanche pour lui et une réussite totale pour les Warriors.

« On a sa meilleure version », estime le GM de la franchise, Bob Myers, pour The Athletic. « Il est vraiment, vraiment très bon avec nous. Il a gagné le respect de notre coaching staff, et maintenant enfin celui du public, ce qui n’était pas le cas depuis le début de sa carrière. S’il est au All-Star Game, ce serait un changement profond dans la façon dont il est perçu dans la ligue. On peut bien dire qu’on s’en fiche, mais ça compte vraiment. Je l’espère pour lui, et le mérite en revient à Steve Kerr, aux joueurs et à Andrew. »

Avec 18.3 points de moyenne à 49% de réussite au shoot et 41% à 3-pts, Andrew Wiggins réalise sa saison la plus propre au tir et dans le jeu, avec seulement 1.6 ballon perdu par match. On sait aussi que depuis son arrivée en Californie, il est davantage concerné et efficace en défense.

Lui qui avait globalement déçu à Minnesota, en faisant des statistiques sans jamais assumer un rôle de leader lié à son statut d’ancien premier choix de Draft, est désormais un joueur solide et complet, maillon important de Golden State dans un rôle où il a moins de pression sur les épaules. Pour Bob Myers, Andrew Wiggins s’impose comme un possible modèle à suivre pour les autres joueurs en difficulté ou qui n’ont pas encore explosé.

« C’est un bon exemple d’évolution : les choses peuvent changer selon comment le joueur joue et dans quel système il évolue », explique le dirigeant. « Andrew, c’est une success story pour nous. Mais aussi pour n’importe quel joueur de la ligue qui est mis dans le bon environnement et dans la bonne position. »