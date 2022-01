Bryn Forbes sur les tablettes des Nuggets ?

Alors que Jamal Murray pourrait revenir après le All-Star Game, les Nuggets cherchent d’autres solutions pour renforcer leur secteur extérieur, notamment leur adresse de loin et selon Hoopshype, les dirigeants auraient des vues sur Bryn Forbes, le shooteur des Spurs.

Revenu à San Antonio après avoir remporté le titre avec Milwaukee, l’intéressé a clairement haussé son niveau de jeu avec 13 points de moyenne depuis 10 matches, et il vient d’inscrire 25 points face aux Nets ou encore 21 points face aux Rockets. Avec plus de 41% à 3-points, il est dans le Top 20 des joueurs les adroits de loin.

Selon nos confrères, Bryn Forbes aurait son billet de sortie, tout comme Thaddeus Young, d’autant que Gregg Popovich cherche à donner du temps de jeu à ses plus jeunes comme Joshua Primo et Tre Jones. On notera d’ailleurs que Bryn Forbes n’est pas entré en jeu, la nuit dernière face aux Suns.

Du côté de Denver, on cherche à se renforcer comme vient de le prouver l’échange (raté) avec les Pistons.