La patience s’impose encore à Klay Thompson

Même si tout le monde est heureux de revoir Klay Thompson sur les parquets depuis plus d’une semaine, il est logique que l’arrière de Golden State ne soit pas encore redevenu le joueur qu’il était avant ses deux graves blessures (ligament croisé du genou puis tendon d’Achille).

En quatre matches, il tourne actuellement à 13.7 points de moyenne à seulement 35% de réussite au shoot et 35% également derrière l’arc. Pour un retour après plus de deux ans d’absence, c’est plutôt bien, mais pour un ancien All-Star et un des meilleurs shooteurs de l’histoire, c’est forcement moyen.

« C’est rare de voir un joueur revenir après deux ans d’arrêt et dominer tout de suite », rappelle-t-il, NBC Sports, après la défaite des Warriors contre les Wolves, durant laquelle il a inscrit 13 points. « Je vais revenir à ce niveau, je dois simplement être patient. Les deux dernières années m’ont appris cela. »

Le triple champion manque encore des tirs ouverts et n’a pas clairement le volume qu’il avait dans les grandes années des Warriors, mais « ça revient », glisse-t-il. Surtout qu’il ne faut pas oublier qu’il est encore limité en matière de minutes (une vingtaine par match), ce qui avait provoqué sa frustration.

« C’est un nouveau défi pour moi d’être le plus efficace possible avec ce temps de jeu. Mais ce n’est rien en comparaison de ce que j’ai vécu pendant deux ans. Je suis heureux de voir mes minutes augmenter, mais je ne vais pas en faire une affaire, pour jouer davantage. Je vais être patient et donner le maximum avec les minutes qu’on me donne. »

Et continuer de shooter évidemment. « Je ne shoote pas aussi bien que je ne le voudrais, mais je continue car c’est là que je suis le meilleur », conclut-il.