Pour Klay Thompson, c’est 20 minutes douche comprise

Avec 15.5 points de moyenne sur ses deux premiers matches en deux ans et demi, Klay Thompson a plutôt réussi son retour vu les circonstances. Surtout que, et c’est logique, son temps de jeu est surveillé.

Il suffit de regarder les feuilles de match contre Cleveland et Memphis pour deviner où se trouve la limite : 19 minutes et 55 secondes face aux Cavaliers, puis 19 minutes et 37 secondes contre les Grizzlies. C’est donc 20 minutes maximum sur le parquet pour le compère de Stephen Curry sur les lignes arrières…

« Un temps de jeu strict, c’est sans doute le plus gros défi pour moi », assure Klay Thompson au Mercury News. « Je suis un tel compétiteur que je veux jouer 35 minutes. Dès que je reviens sur le banc, je suis frustré, mais j’accepte cette réalité : après plus deux ans, on ne peut pas jouer 40 minutes par match. »

De plus, autre restriction pour le triple champion : il ne peut pas encore passer plus de cinq minutes d’affilée sur le parquet. Forcément, il joue ainsi de petites séquences, ce qui ne facilite pas sa quête de rythme.

« On se rend compte à quel point cinq minutes, ça va très vite, quand on a un temps de jeu limité », constate Stephen Curry. « On l’accepte, oon veut qu’il soit à l’aise et en confiance. Mais tout reviendra seulement quand il pourra jouer sans limitation de temps de jeu et que chacun aura saisi son rôle dans les différentes formations. »