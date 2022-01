Le coup de chaud bienvenu de Malik Beasley

À 33% depuis le début de l’année 2022, Malik Beasley n’était pas vraiment en rythme sur son tir à 3-points ces derniers temps. À vrai dire, à part pour son match à 18 points à 6/8 derrière l’arc face à La Nouvelle-Orléans, l’arrière des Wolves restait sur un piteux 12/47 dans l’exercice du tir lointain, soit 25%…

Mais, dimanche soir, alors que ses Wolves traînaient la patte face aux Warriors privés de Stephen Curry et Draymond Green à la fin du 3e quart, c’est lui qui a sorti son équipe d’un nouveau faux pas. Avec cinq réussites consécutives à 3-points, Malik Beasley a non seulement renversé la vapeur, mais il a tué le match quasiment à lui seul.

« Je me suis dit qu’il fallait continuer à shooter », a-t-il sobrement expliqué dans le Star Tribune. « J’ai eu de bonnes positions ces derniers matchs mais les tirs ne tombaient pas dedans. Il fallait simplement garder confiance et ça a payé. Mes coéquipiers m’ont dit de continuer à shooter, peu importe ce qui arrive. C’est bon de pouvoir compter sur ses coéquipiers comme ça. »

Parmi eux, Karl-Anthony Towns (26 points, 11 rebonds) a été très vocal pour soutenir son shooteur en perte de vitesse. D’autant plus après une première mi-temps à zéro point.

« Je lui ai dit la même chose que je dis à D-Lo : ‘Arrête de ressasser. Tu es un si bon shooteur, ne te prends pas la tête. On est au plus haut niveau du basket et tu n’y es pas arrivé sans avoir montré que tu es capable de shooter. Tu es un super shooteur. Tu n’as rien à prouver à personne. Prends tes tirs tout simplement’. »

Avec 16 des 57 points inscrits par le banc des Wolves hier soir, Malik Beasley a été essentiel avec l’intégralité de ses points inscrits en deuxième mi-temps, 9 en 3e quart puis 7 en dernier. Face à ce tir de barrage auquel ont aussi participé Taurean Prince ou Jaylen Nowell, les Warriors ont craqué, ne scorant que 18 points en 4e quart et encaissant un 31-3 des plus sanglants !

« C’était bon de le voir rentrer quelques tirs », conclut Chris Finch. « C’est marrant comment les choses peuvent changer d’un match à l’autre. Mais notre banc a été excellent. Vraiment super. »