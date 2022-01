Le MVP de la nuit | Pascal Siakam, la triple menace

Opposé à Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam signe son deuxième triple-double en carrière avec 30 points, 10 rebonds et 10 passes pour permettre aux Raptors de s’imposer 103-96 face aux Bucks. C’est la 5e victoire de rang de Toronto face aux champions en titre, et cette saison, le Camerounais tourne à 27.7 points de moyenne face à eux.

C’est dire s’il apprécie de jouer face à Giannis et ses coéquipiers, et surtout lorsque Bobby Portis vient le chauffer sur un And-1 en lui collant son front sur le visage ! On pense que c’est une action anodine mais c’est ce qui va réveiller les Raptors, alors menés de 15 points au milieu du 2e quart-temps.

« C’était le moment de réagir » confirme Fred VanVleet. « Soit on laissait faire ce genre de choses, soit on inversait la tendance. Je pense que ça nous a réveillés un peu. J’ai adoré l’agressivité, et la manière avec laquelle Pascal a répondu. C’était du bon basket à l’ancienne. Il n’y avait rien de méchant. J’aime Bobby comme gars. Je pense que c’est un bon gars. Il se donne à fond, et on a été capable de gagner. Je pense que ça a joué dans la victoire. »

Agressés dans le bon sens du terme, les Raptors ont fait mieux que réagir, livrant l’un de leurs meilleurs matches sur le plan défensif. Siakam a été exemplaire dans ce secteur, se sacrifiant sur Antetokounmpo, au point d’aborder les six dernières minutes avec cinq fautes au compteur.

« J’ai essayé de rester agressif sans faire de faute stupide » explique-t-il. « C’était vraiment ce que j’avais en tête. »

Ultra-clutch

Dès son retour en jeu, il fait mouche, et son duel avec Giannis atteint alors des sommets. Les deux se rendent coup pour coup, et c’est l’ailier des Raptors qui aura le dernier mot.