A distance, Maurice Harkless continue d’aider la jeunesse new-yorkaise

Natif de New-York, Maurice Harkless a gardé une forte attache avec le Queens, le quartier de New York dans lequel il a grandi, où il a été élevé par sa grand-mère, originaire de Porto Rico. Le joueur des Kings s’y investit à sa façon depuis le début de la pandémie de Covid-19, en mettant l’accent sur les jeunes adultes issues de services de placement familial.

En 2020, Moe Harkless a voulu participer à l’effort collectif pour réduire les inégalités en marge du premier confinement. Il avait déjà fait un don de 25 000 dollars au « Last Resort Emergency Response Fund », fonds de « dernier recours » créé en mars 2020 au début de la pandémie, et géré par le « New Yorkers For Children », service administratif de la ville de New York spécialisé dans l’aide à l’enfance.

Deux ans plus tard, il vient de réaliser un deuxième don de 25 000 dollars, portant son aide à 50 000 dollars envers la jeunesse new-yorkaise. « Je suis tombé sur le Last Resort Fund et j’ai été frappé par le fait que le fonds était basé à New York, la ville dont je suis originaire. Ensuite, le fait qu’il se concentre sur les jeunes. Ça a toujours été une de mes grandes passions », a-t-il déclaré.

L’entraide new-yorkaise

À New York, le service de placement familial concerne environ 7 000 mineurs. A l’échelle nationale, environ 5% des personnes concernées quitte donc ce service chaque année après avoir atteint la majorité. L’action de Mo Harkless consiste à venir particulièrement en aide à ces jeunes adultes âgés de 18 à 26 ans qui sortent tout juste des services de placement familial, et qui se retrouvent livrés à eux-mêmes.

Depuis deux ans, ses deux dons ont permis d’aider au moins 100 personnes confrontées aux difficultés liées au logement, l’alimentation et autres problèmes financiers. De cette façon, l’ailier des Kings, bien qu’à l’autre bout du pays, rend ainsi un peu à la ville qui l’a vu grandir, pour son plus grand plaisir.

« Je pense simplement que pour nos jeunes, savoir que quelqu’un du Queens, de leur quartier, est revenu pour aider ce fonds de dernier recours, ça leur permet de voir que tout est possible et que leurs rêves sont réalisables à condition de travailler dur », a-t-il ajouté. « Ça leur rappelle aussi que les gens se soucient d’eux. Il y a une communauté de New-yorkais qui les soutient. Ça me touche toujours parce que j’étais l’un de ces enfants qui avaient juste besoin d’une opportunité, d’une chance et de quelqu’un qui croit en lui. Donc ça signifie vraiment beaucoup pour moi de pouvoir avoir un impact sur la ville dans laquelle j’ai grandi ».