La course au meilleur rookie | Evan, Cade, Scottie, Josh et les autres…

LES ECHAPPÉS

Les semaines passent et les compliments se multiplient pour Evan Mobley, meilleur rookie du début de saison avec un premier trophée de Rookie Of The Month. Blessé et même opéré, il est revenu à une vitesse éclair, et l’intérieur de Cleveland impressionne toujours autant par son volume de jeu, son impact défensif, et sa technique en attaque. On pourrait penser que Jarrett Allen lui fait de l’ombre mais le partage des tâches fonctionne et si les Cavaliers parviennent à maintenir le même cap, c’est notamment grâce à la régularité de Mobley.

Derrière lui, Cade Cunningham a enfin trouvé le bon rythme. Il y a encore beaucoup de déchets et d’irrégularités, mais il a bien le potentiel du « franchise player » qu’attendaient les Pistons pour en finir avec leur reconstruction. Il a pris la direction du jeu, et la bonne nouvelle, c’est qu’il est plutôt du genre à attendre que le jeu vienne à lui. Il fait jouer les autres d’abord, et ensuite, il se lâche en attaque. Attention aux balles perdues…

Meilleur rookie de la côte Ouest, avec déjà deux trophées de Rookif Of The Month, Josh Giddey est tout aussi complet que Cunningham, avec la vista d’un LaMelo Ball en plus. Plus jeune joueur de l’histoire à avoir réalisé un « triple-double », il rappelle Ricky Rubio par son altruisme et son coup d’oeil. Pour l’instant, son duo avec Shai Gilgeous-Alexander manque de complémentarité.

Moins en vue qu’en début de saison, Scottie Barnes subit l’impact du retour de Pascal Siakam. C’était attendu d’autant qu’ils ont le même profil. Ce qu’on remarque, c’est que Nick Nurse apprécie d’en faire le leader de sa « second unit » pour qu’il se lâche davantage en attaque. Altruiste et régulier, Barnes est capable de défendre sur n’importe quel poste, et Nurse le place souvent sur le meilleur extérieur adverse.

LES POURSUIVANTS

Parce que le Magic est bon dernier de la NBA, on parle peu de Franz Wagner. Pourtant, c’est le meilleur marqueur de la saison parmi les rookies, et il vient d’ailleurs d’être élu Rookie Of The Month pour la conférence Est. Huitième choix de la Draft, c’est un ailier polyvalent, bon shooteur, et dont les qualités de créateur sont au-dessus de la moyenne. La blessure de Cole Anthony lui a permis d’avoir davantage la balle en mains, et il est même devenu la première option en attaque. Pour Terrence Ross, c’est un Gordon Hayward 2.0.

Après avoir passé 20 matches à l’infirmerie, Jalen Green est de retour, et sur ce qu’on voit depuis son retour, il y a du mieux avec plus de 20 points de moyenne. Techniquement, il a tout pour briller : la vitesse, la technique, la détente… Le vrai problème, c’est la sélection de tirs. Green force beaucoup sur le un-contre-un. Alors que pourtant, il est bien plus adroit à 3-points quand le ballon revient vers lui. Autre problème, l’absence d’un vrai meneur à ses côtés. Clairement, Kevin Porter Jr. n’est pas le joueur dont il a besoin pour briller.

Même si le retour de Bam Adebayo va forcément plomber son éclosion, Omer Yurtseven est la très bonne surprise de cette première partie de saison. Non drafté en 2020, personne n’imaginait qu’un rookie de 23 ans allait se faire une place dans le riche effectif de Miami. Pourtant, le Turc vient d’enchaîner 11 matches de suite à 12 rebonds et plus, et depuis qu’il est titulaire, il tourne à 12.1 pts, 14.6 rbds et 3 pds de moyenne. Formé à la dure avec Udonis Haslem et Malik Allen, il est l’un des trois meilleurs rebondeurs de la NBA sur les trente jours écoulés.

LES DISTANCÉS

Ancien leader de Gonzaga, Jalen Suggs semble hors-course à mi-saison. Trois facteurs plombent sa saison rookie. La santé d’abord, puisqu’il sort à peine de l’infirmerie. Le manque de complémentarité avec Cole Anthony, devenu le patron du Magic. Et enfin, la comparaison avec l’autre rookie d’Orlando, Franz Wagner.

En début de saison, quelques observateurs imaginaient que Davion Mitchell serait capable de se mêler à la course au meilleur rookie. Bon défenseur, il souffre de la concurrence avec De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton, et même si Alvin Gentry les fait jouer ensemble de temps en temps, il ne peut pas se passer de Buddy Hield, le meilleur shooteur sur les lignes arrières.

Septième choix de la Draft, Jonathan Kuminga a montré des séquences intéressantes comme « energizer », mais on le voit mal, en l’état, jouer un rôle important en fin de saison et en playoffs. D’ailleurs, comme Moses Moody, il vient d’être envoyé en G-League pour trouver du temps de jeu. Bien évidemment, le retour de Klay Thompson complique la situation puisque Kerr va rogner du temps de jeu sur ses ailiers, et au bout de la chaîne, Kuminga va encore moins jouer.

Mentions : Chris Duarte (Pacers), Alperen Sengun (Rockets), Herb Jones (Pelicans), Bones Hyland (Nuggets), Aaron Wiggins (Thunder)…