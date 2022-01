John Konchar, l’autre glouton des Grizzlies

A Memphis, on sait qu’il y a Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Ces deux-là sont les pièces maîtresses du système Grizzlies. Mais derrière, il y a aussi du travail de fait en formation.

L’histoire de Killian Tillie, non drafté mais récemment signé à un vrai contrat de deux ans, en est un exemple pour nous Français. Desmond Bane en est la plus flagrante illustration, ou même Dillon Brooks devenu l’un des meilleurs « two-way player » de sa génration. Mais John Konchar peut également ajouter à cette liste de joueurs méconnus et sous-estimés que les Grizzlies ont dénichés.

Facteur X de la victoire de Memphis face à d’accrocheurs Wolves, Konchar a tout simplement réussi le meilleur match de sa carrière avec un double-double à 15 points et 17 rebonds (record en carrière), le tout à 6/7 aux tirs dont 3/4 à 3-points. A 8 points et 10 rebonds, rien qu’en première mi-temps, Konchar a encore fait mieux en fin de match, avec une première claquette dunk en toute fin de 3e quart. Puis une autre en dernier quart !

« Parfois, les rebonds viennent simplement vers moi », a sobrement expliqué le héros de la soirée dans le Commercial Appeal. « Je ne sais pas comment l’expliquer. J’arrive à savoir où le ballon va aller. »

Une étincelle parmi d’autres sur le banc des Grizz

Konchar a effectivement été l’homme qui tombe à pic pour son équipe hier soir. Car il a non seulement été essentiel pour récupérer tous ces rebonds, mais il a aussi délivré 3 passes, dont 2 en dernier quart, qui ont permis de mettre de l’huile dans les rouages d’une attaque bien sclérosée. Et, cerise sur le cupcake, il a délivré son public chaud brûlant sur un 3-points qui scellait la victoire des siens à la dernière minute du match.

« Il est simplement une étincelle pour nous en sortie de banc », a savouré Ja Morant. « Il ne se plaint jamais de son rôle. Et il joue toujours à un très haut niveau. Je ne suis même pas sûr qu’il se soit rendu compte qu’il avait rentré un gros tir pour nous faire gagner. Pour lui, c’est simplement un tir parmi d’autres. Mais il a été énorme pour nous. »

Non drafté à sa sortie de la petite fac de Purdue Fort Wayne, l’ancienne star des Mastodons en est à sa troisième saison à Memphis. D’abord signé en « two-way contract », Konchar a commencé à se faire sa place dans la rotation la saison passée, obtenant un contrat classique. Et cette année, il confirme son talent « all around » avec 5 points, 4 rebonds et 1 passe en 16 minutes de moyenne, et en devenant tout simplement le meilleur shooteur à 3-points de la Ligue, avec 49%.

« Je fais confiance à mon travail. Je n’ai pas super bien commencé la saison en adresse mais j’ai continué à bosser à la salle. Je shoote le plus de 3-points possible et ça paye. (…) Même chose pour les rebonds, je me tiens à mon programme de musculation, et je fais mon travail tout au long de la saison. Je sais que je ne vais pas sauter par-dessus mes adversaires donc j’essaie de me renforcer du haut du corps pour pouvoir faire les écrans retard et aller chercher ces rebonds. »