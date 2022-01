OKC humilie des Nets épuisés

Quatrième match en cinq jours pour les Nets, et Steve Nash avait décidé de laisser au repos Kevin Durant et Patty Mills, tandis que Kyrie Irving, non vacciné, n’a toujours pas le droit de jouer à domicile. Résultat : le Thunder profite de ces absences, mais aussi de la fatigue de leurs coéquipiers pour s’imposer 130-109 au Barclays Center.

Après une bonne entame de l’anonyme Kessler Edwards côté Nets, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui a pris les choses en main et l’arrière du Thunder réussit tout ce qu’il entreprend pour l’instant. Son compatriote Luguentz Dort prend le relais (19 points à la pause), et confirme sa belle progression sur les tirs de loin. Le Thunder appuie sur l’accélérateur, pour profiter des jambes lourdes des Nets, et l’écart se creuse progressivement. À la pause, les hommes de Mark Daignault sont très logiquement devant (70-51).

Au retour des vestiaires, même scénario, et le tandem SGA-Dort continue de faire de gros dégâts dans une défense très laxiste. Seuls David Duke Jr et James Harden semblent concernés de ce côté du terrain, tandis Cam Thomas plante de loin. Le public a beau pousser ses courageux joueurs, Josh Giddey gère parfaitement la deuxième période, et le Thunder s’impose (130-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un Barclays Center prenable. À mi-parcours, les Nets ont déjà perdu 11 fois à domicile ! Dans leur salle, ils affichent un bilan tout juste équilibré. Difficile de viser le titre quand on est aussi peu souverain dans sa salle. À l’inverse, Brooklyn est bien plus à l’aise à l’extérieur avec seulement quatre défaites.

– Le retour de Paul Millsap. Pas utilisé par Steve Nash depuis 8 matches, l’ailier-fort vétéran était tout sauf fatigué… Face aux jeunes du Thunder, il a eu un impact dès son entrée et il compile 8 points, 7 rebonds (dont 4 offensifs ! ), 2 contres, 1 passe en 10 minutes. Profitant des absences et des mises au repos, il montre qu’il est prêt à aider s’il en a l’opportunité.

– Deux records de la saison. Le Thunder est la plus mauvaise équipe de la ligue sur les tirs à 3-points, mais ils ont rectifié le tir cette nuit avec 20 réussites à 3-points, dont 6 sur 10 pour Lu Dort et 4 sur 4 pour Mike Muscala. C’est leur record pour la saison. Autre record : les 32 passes décisives.

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous Alexander. Le franchise player canadien est un joueur formidable, et il a montré au public de Brooklyn qu’il pouvait scorer d’où il le souhaitait. Après une première période faste (20 points) où l’on va provoquer faute sur faute, l’ancien Clipper a aussi régalé ses coéquipiers de superbes caviars (9). Avec une passe de plus, il aurait atteint la barre du triple-double (33 points, 10 rebonds).

✅ Luguentz Dort. Le buffle québécois se transforme aussi en machine offensive. Loué pour ses qualités défensives, l’ancien d’Arizona State est devenu très fiable de loin (6/10 à 3-points), et ses attaques au cercle sont féroces, n’hésitant pas à aller frotter son énorme carrure sur les intérieurs adverses.

⛔ Blake Griffin. Une fois de plus, Blake Griffin s’enfonce encore un peu plus dans l’estime de coach Nash. L’ancien Clipper n’arrive pas à suivre le rythme, et se perd trop facilement en défense. Paul Millsap est bien plus intéressant dans le jeu, dès qu’il a des opportunités.

LA SUITE

Brooklyn (26-15) : réception des Pelicans samedi soir.

Oklahoma City (14-27) : retour à domicile pour y affronter samedi les Cavaliers.