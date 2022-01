La Dame 8 en mode « La Heem The Dream »

Damian Lillard n’a jamais caché sa passion pour le catch et la WWE et adidas l’avait déjà mis en lumière en lui remettant une ceinture honorifique au nom de « La Heem The Dream » et en commercialisant un coloris du même nom pour la Dame 5 en 2018.

Le coloris « La Heem The Dream » est donc de retour pour habiller la Dame 8, avec toujours une touche de doré, cette fois sur la semelle intermédiaire. « La Heem The Dream » ressort également en doré sur le talon, la tige étant majoritairement blanche, avec trois bandes grises et une quatrième en forme de zig-zag sur l’empeigne pour seuls contrastes.

Le coloris « La Heem The Dream », attendu à 120 dollars, ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle.

(Via SneakerNews)

—

Du 12 janvier au 8 février, profitez de -20% supplémentaires sur les soldes basket4ballers grâce au code « HIVER22 ».