Rajon Rondo, le vétéran affamé comme un rookie

« Je suis le gars le plus âgé de l’équipe ici en termes d’années d’expérience. Le jeu est comme ça, toujours donner aux gars qui arrivent après toi. On a été comme ça avec moi, et c’est à mon tour de transmettre ».

Rajon Rondo est arrivé surmotivé, en provenance des Lakers, pour se greffer à la belle épopée des Cavs qui ont signé une troisième victoire en quatre matchs à l’extérieur depuis son arrivée, en s’imposant 111-91 sur le parquet d’Utah cette nuit. Même s’il n’a pas joué à Salt Lake City, le meneur revit dans le rôle de vétéran au sein d’une équipe composée de jeunes talents en devenir, avec notamment Darius Garland, Evan Mobley ou encore Jarrett Allen.

« Je veux toujours être compétitif à un haut niveau. J’étais bien à Los Angeles. Mais en même temps, pour mon bien-être mental, je pense que je serai beaucoup plus heureux maintenant parce que j’aime la compétition et être impliqué », a-t-il confié.« Et ici, j’en aurai l’occasion. C’est une question de perspective. Je regarde toujours les choses de plusieurs façons différentes. Je ne devenais pas fou sur le banc là-bas, mais j’avais envie de jouer et d’avoir plus d’impact.(…) Ici, je sais quel est mon rôle. Je viens ici pour m’impliquer, être actif et avoir une grande influence sur ces jeunes gars. Essayer d’être un pro ».

Un bon steak pour tisser des liens

C’est ainsi qu’après sa première victoire sous son nouveau maillot, du côté de Portland, Rajon Rondo a pris l’initiative d’emmener toute l’équipe à « El Gaucho », un « Steakhouse » réputé de la ville. Une façon de faire connaissance et de développer un esprit de camaraderie au sein de son groupe où il a très vite pris une place importante. Et en bon leader, c’est lui qui a pris l’addition en charge.

« J’adore manger. Mes vétérans ont toujours payé l’addition. Et en même temps, c’est comme ça que tu construis de la camaraderie, parce que tout le monde aime manger et avoir une bonne conversation, avec un petit verre de vin pour ceux qui peuvent ».

Dans une bonne ambiance et après une belle victoire, les anecdotes et points communs ont alors fusé, jusqu’à ce que Rajon Rondo réalise qu’il avait joue au lycée du côté de Gary (Indiana), où Darius Garland est né ! C’est exactement pour ce genre de petits détails qui renforcent un groupe que le vétéran avait abattu la carte « resto ». L’occasion aussi pour lui de réaliser à quel point il fait désormais partie de « l’ancienne » génération.

« Quand j’ai joué dans la ville de Darius Garland, je crois qu’il était à peine né ! », a-t-il lancé. « On a partagé quelques histoires de ce genre après le dîner. Ça m’a aidé à mieux les connaître. Et après avoir entendu comment ils me voyaient, je me suis dit : ‘C’est vrai que ça fait un bout de temps que je joue’. C’est une leçon d’humilité. Parce que ces gars ont un âge plus proche de celui de mes enfants que du mien. Quand je suis arrivé à 20 ans, mon vétéran s’appelait Kevin Garnett. Je voudrais avoir la même influence pour eux et les aider à bâtir une culture de la victoire ».

Son arrivée représente aussi un formidable boost pour le reste de l’équipe, ravie de pouvoir évoluer aux côtés d’un tel joueur, qui apportera autant sur le parquet qu’en dehors.

« Ça signifie beaucoup de l’avoir avec nous, de compter sur la présence d’un autre vétéran, un créateur qui implique tout le monde », a confirmé Darius Garland. « À Portland, on a discuté pendant le dîner pour mieux nous connaître, comme de nouveaux coéquipiers le font. J’étais super enthousiaste qu’il vienne. Je suis tellement jeune que c’est cool d’avoir un autre vétéran ».