Trollé par le DJ de la salle de Sacramento, Russell Westbrook touche le fond

Sur cinq défaites de rang, les Kings avaient bien besoin d’une victoire. La réception des Lakers, ennemis intimes dans ce derby californien, tombait donc à point nommé.

Malgré un 11e match (sur les 12 derniers) à 30 points ou plus pour LeBron James (34 points, 7 rebonds, 6 passes), un bon Malik Monk (22 points) et un record en carrière à 19 points du rookie Austin Reaves, les Lakers n’ont pas réussi à tenir le rythme des Kings en deuxième mi-temps. Encaissant 40 points en 3e quart, et 70 points dans la peinture, Los Angeles a été bien trop permissif pour espérer quoi que ce soit.

« On n’a défendu sur personne », pestait Frank Vogel. « On a du respect pour cette équipe. Ils n’ont pas encore passé le cap pour se qualifier en playoffs ces dernières années, mais ils ont beaucoup de jeunes talents et beaucoup de munitions en attaque. Ils peuvent nous battre si on ne joue pas à notre niveau. On va devoir jouer mieux que ça pour les battre. »

Au centre de la débâcle, c’est Russell Westbrook qui a encore brillé par sa médiocrité. En pleine crise d’adresse, le meneur star des Lakers a enchaîné brique sur brique pour terminer sa soirée à 8 points, 12 rebonds et 6 passes, mais à un atroce 2/14 aux tirs dont une bulle à 3-points (0/5).

Et le DJ de la salle de Sacramento s’en est donné à cœur joie, envoyant des messages pas vraiment subliminaux en direction de l’ancien MVP du Thunder tout au long de la soirée avec des extraits de « Cold As Ice » de Foreigner et carrément de « Ice, Ice baby » de Vanilla Ice sur l’ultime tentative (ratée) de Russell Westbrook…

20% aux tirs sur ces trois derniers matches

« C’est marrant », a réagi Russell Westbrook avec le sourire. « J’espère qu’ils ont joué ces extraits ces quatorze dernières saisons aussi (ndlr : en référence aux saisons sans playoffs de Sacramento). Mais c’est amusant, c’est mignon. (…) À qui le dis-tu ? Je n’arrive pas à rentrer un putain de tir ! »

Alors qu’il semblait y avoir du mieux en décembre pour Russell Westbrook, à 18 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne, le tout à 48% de réussite aux tirs, le meneur est de nouveau retombé dans ses travers depuis la nouvelle année. C’est bien simple, en cinq matchs en 2022, il n’a toujours pas atteint les 50% de réussite.

« Tout joueur est forcément frustré quand il est dans une mauvaise passe, c’est naturel », ajoute LeBron James.

Restant sur un 8/40 aux tirs (soit 20% de réussite) sur ses trois derniers matchs, Russell Westbrook est bien conscient qu’il doit réagir. Mais il garde le moral. En vieux routier du circuit, il en a vu d’autres…

« J’essaye de regarder tout ça de manière positive. Je vois ça comme ça : depuis que je suis dans la Ligue, les fans, les salles, les blagues, peu importe ce qui me tombe dessus, je le prends comme un compliment. Parce que si je n’avais rien fait dans cette Ligue, personne ne me prêterait attention, personne ne s’intéresserait à ce que je fais et comment je le fais. Si on continue à s’intéresser à ce que je fais, quand je le fais et comment je le fais, ça veut dire que je fais forcément des choses bien. Je vais donc continuer à garder la tête haute et garder ma mentalité du « pourquoi pas ? » et continuer à utiliser ce sport pour réaliser d’autres choses. C’est aussi simple que ça. »