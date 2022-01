Devin Booker bien content d’avoir dégagé la mascotte des Raptors

Les Raptors ont beau jouer à huis clos, leur célèbre mascotte est toujours dans la salle. C’est l’une des plus connues, et depuis toujours, les Raptors ont mis en avant leur mascotte avec quelques numéros bien ficelés. Mais cette nuit, Raptor a fini au coin, au propre comme au figuré.

Agacé de la voir gesticuler sur ses lancers-francs, si importants dans le « money time », Devin Booker s’est plaint auprès des arbitres ! Et ils lui ont donné raison, en demandant à Raptor d’aller se placer loin du panier, et loin du champ de vision de la star des Suns…

Au temps-mort qui suit, Devin Booker se marre avec ses coéquipiers, et ce sera la même chose en conférence de presse. Assis aux côtés de Jae Crowder et de Chris Paul, il est fier de son coup.

« J’essayais de le dégager, et ça a marché… J’étais bien content de shooter sans qu’il soit là. Tous les jours, on fait des exercices de shoot à l’entraînement, et ces deux-là font pareil, et je me plains aussi. Je suis comme ça. »