Ja Morant a réussi sa première mission : Memphis est enfin respecté !

Ja Morant fait-il partie des cinq meilleurs meneurs de la NBA ? À cette question qui a rythmé la dernière intersaison, le meneur a encore apporté des éléments de réponse plaidant en sa faveur à l’occasion de la réception des Warriors de Stephen Curry. Les Grizzlies ont ainsi confirmé leur statut de bête noire de Golden State, et Ja Morant son rang de meneur ultra-dominant dans la ligue depuis le début de saison.

Comme presque à chaque match, Ja Morant a vite enflammé l’enceinte des Grizzlies avec un 3-points, un alley-oop et un dunk ligne de fond dès le premier quart-temps. Memphis a ainsi compté rapidement une solide avance, mais les Warriors ont repris les devants dans le troisième acte, sur deux missiles extérieurs signés Stephen Curry.

Money-time = Morant time

Le suspense était au rendez-vous à une minute de la fin (111-108), et c’est Ja Morant qui a finalement été le héros du match avec deux drives victorieux, conclus par un floater et un lay-up main-gauche avec la faute en prime pour offrir à Memphis un nouveau succès de prestige.

« J’aime juste avoir cette pression sur les épaules », a-t-il déclaré au sujet de ses deux paniers « clutch ». « J’ai le sentiment que c’est dans ces situations que je brille le plus. J’aime prendre ces tirs, que je les mette ou pas ».

Comme l’a récemment déclaré son coéquipier Desmond Bane, en plus d’être candidat pour une participation au All-Star Game et de faire désormais partie des discussions pour le titre de MVP, Ja Morant est aussi en lice pour le titre de meilleur meneur de la ligue ! Cette performance face à la référence actuelle à son poste et ce 10/10 réussi par les Grizzlies vient en tout cas confirmer les propos de l’arrière.

« Ça me donne toute la confiance du monde d’entendre ça », a ajouté Ja Morant. « J’apprécie tous mes coéquipiers pour leur soutien et leur amour. Je dois continuer de travailler, de me pousser à progresser à chaque match. Tant que je fais ce que je suis censé faire et que j’ai le soutien de ces gars, de bonnes choses arrivent comme on l’a vu ce soir. Il faut continuer comme ça ».

Le respect de la NBA

Maintenant, il s’agit de viser encore plus haut, et de convaincre même les plus indécis. Comme ce jeune spectateur de Memphis venu avec un maillot des Warriors sur le dos, qu’il a toisé !

« Il était irrespectueux avec ce maillot » estime Ja Morant. « On est à Memphis. On aurait dit qu’il voulait nous encourager, mais il portait ce maillot. Je m’excuse auprès de lui, mais à ce moment-là, enlève ce maillot et ensuite, célèbre-moi ! Que quelqu’un trouve ses coordonnées, je lui envoie moi-même mon maillot ».

Une chose est sûre, Ja Morant n’a jamais été aussi confiant, et il ne voit aucune limite au potentiel de son équipe.

« Je vous parie que c’est fait ! Je vous parie que c’est le cas désormais » répète-t-il à propos du fait d’avoir gagné le respect en NBA. « Premièrement, on est l’une des meilleures équipes de la NBA. Je pense que c’est la première des choses. Deuxièmement, on prouve qu’on a un effectif riche. Peu importe ce qui nous arrive, on répond, on rebondit et on gagne des matches. On continue de dérouler, on continue de jouer ensemble, et on continue de batailler. »