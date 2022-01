Le MVP de la nuit | Brandon Ingram a retrouvé la lumière

Alors qu’il tournait à 18% à 3-points depuis le début de l’année, et à 33% sur toute la saison, Brandon Ingram a retrouvé son adresse à 3-points au meilleur moment puisqu’il permet aux Pelicans d’arracher la victoire face aux Wolves (128-125) grâce à son 6 sur 7 à 3-points, dont un planté à la dernière seconde !

« Je n’ai pas cherché à shooter à chaque fois que j’avais le ballon, mais je me sentais bien. J’étais en rythme, et mes coéquipiers m’ont trouvé » a-t-il réagi après sa performance pleine : 33 points et 9 passes à 11/19 aux tirs.

De ce match, on retiendra son duel avec Anthony Edwards dans le « money time ». Auteur de 20 points dans le 4e quart-temps, l’arrière de Minnesota inscrit huit points en une minutes mais Brandon Ingram lui répond avec trois tirs primés, dont un avec la faute. Et il y a donc ce 3-points de la gagne, à la dernière seconde. Il est loin, il a un défenseur sur le dos, mais ses longs bras et sa confiance du soir ont fait la différence.

« Quand le ballon a quitté ses mains, je savais que ça allait rentrer » témoigne Devonte’ Graham. « J’avais déjà les bras levés car je savais que ça allait faire bingo ! »

Zion Williamson absent, Brandon Ingram supporte une grosse partie de la charge en attaque, mais il ne cherche pas à en faire trop, et c’est ce qu’apprécient ses coéquipiers.

« Pendant tout le match, il a confiance en nous pour faire le bon geste » déclare par exemple Josh Hart. « Il met la pression sur la défense, surtout en fin de match, et c’est quelqu’un qui peut créer son propre shoot. »