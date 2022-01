Enfin une date de sortie pour la Kamikaze II « 1996 All Star »

Le retour de la Kamikaze II « 1996 All-Star » devait être l’un des événements des 25 ans de la chaussure emblématique de Reebok. Mais cette dernière a visiblement subi les effets de la pandémie, qui cause son lot de retard de productions et d’acheminements, et sortira donc en 2022, le 21 janvier prochain.

Les couleurs empruntent donc celles des maillots dessinés pour l’occasion, avec du bleu ciel, du orange mais aussi du rose pour venir contraster avec le reste la tige, en noir. Cette assortiment fait aussi penser aux couleurs de l’un des logos historiques des Spurs de San Antonio, où le All-Star Game de 1996 avait eu lieu, expliquant notamment la touche de rose présente au niveau du col et autour des lacets.

Cette version était également l’occasion d’adresser un clin d’œil à Shawn Kemp, le joueur pour qui la chaussure a été conçue à l’origine, et qui faisait partie de la sélection de l’Ouest cette année-là. Le prix de la Kamikaze II « 1996 All Star » n’a pas bougé : 120 dollars.

