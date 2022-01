Avec Klay Thompson, le retour des ambitions pour les Warriors

Comme tous les fans des Warriors, Joe Lacob est heureux de revoir Klay Thompson sur les parquets. Le propriétaire des Warriors aurait même pu tweeter, s’il avait eu un compte, après le match de l’arrière contre les Cavaliers, ceci : « Ce soir, la construction du Chase Center est enfin terminée. »

La salle a beau être l’écrin des Warriors depuis octobre 2019, Joe Lacob estime que Klay Thompson est « la dernière pièce de sa construction ». Car même si les Californiens réalisaient déjà une excellente saison jusqu’à maintenant, avec leur triple champion dans le groupe, c’est le retour des grandes ambitions.

« Notre objectif est d’être une grande équipe durant cette décennie », annonce le propriétaire à Yahoo! Sports. « On a réalisé une grande décennie dans les années 2010, et maintenant, on veut refaire pareil. On a Stephen Curry, Draymond Green et Klay pour encore quelques années à très haut niveau. Andre Wiggins n’a que 26 ans, et avec Jordan Poole, James Wiseman, Jonathan Kuminga et Moses Moody, on a beaucoup de talents à développer. »

Toujours d’après Joe Lacob, c’est carrément la « première année » où les Warriors sont véritablement compétitifs depuis les cinq Finals de suite entre 2015 et 2019, même si la saison passée, rappelle-t-il, « on a été pas mal, plutôt bon, et on aurait fait les playoffs sans le format play-in ».

Mais avec un Stephen Curry qui va sur ses 34 printemps, et un duo Thompson – Green qui aura 32 ans cette année, Golden State aurait-il vraiment les moyens d’exister durant l’intégralité de cette décennie ?

« Tom Brady a bien 44 ans. Donc je dis constamment à Curry de faire tout comme lui. Qui sait ? Le monde change beaucoup et peut-être suis-je trop optimiste. Mais je pense que Curry peut jouer à très haut niveau pendant plus longtemps que les autres ne l’auraient fait dans le passé. Je ne sais pas pour combien de temps, mais on aura encore deux ou trois ans avec ce noyau. Et même si ça décline ensuite, on aura nos jeunes à faire grandir. »