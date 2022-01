Jahlil Okafor va s’envoler pour la Chine

Annoncé à sa sortie de Duke comme un l’un des futurs pivots dominants de NBA, Jahlil Okafor n’aura finalement jamais répondu aux attentes, lors de ses six saisons disputées dans la Grande Ligue (10.4 points et 4.7 rebonds de moyenne, en 247 matchs, à 54% aux tirs et 68% aux lancers).

La faute, notamment, à plusieurs blessures, mais également à sa faiblesse défensive et son profil d’intérieur « old school », dans cette NBA qui fait désormais la part belle aux shooteurs et aux joueurs aussi polyvalents qu’athlétiques. Tout ce que n’est pas le natif de Chicago, parmi les principales victimes de l’évolution du jeu.

Ce n’est donc guère surprenant d’apprendre par Sportando que Jahlil Okafor est sur le point de s’envoler pour la Chine, afin de s’engager avec les Zhejiang Guangsha Lions. Une destination qui lui permettra de se maintenir en forme et de retrouver confiance en lui, en vue d’un potentiel retour printanier aux États-Unis, pour les playoffs, lorsque la saison chinoise sera terminée.

Reste à savoir si, après les Sixers, les Nets, les Pelicans et les Pistons, une nouvelle franchise NBA sera réellement prête à relancer le 3e choix de la Draft 2015, doté de mains en or, mais qui ne pourra jamais vraiment viser mieux qu’un rôle de deuxième, si ce n’est troisième, rotation au poste 5.