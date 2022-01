Avec un premier double « double-double », Kyle Kuzma confirme son très bon début d’année

Kyle Kuzma avait failli être le héros du premier match de 2022 des Wizards avec son tir à 3-points inscrit à 3 secondes de la fin, jusqu’à ce que DeMar DeRozan ne rafle la mise d’une prière dans le corner.

L’ancien joueur des Lakers ne s’est pas découragé pour autant et a enchaîné les grosses prestations depuis, avec notamment une sortie à 36 points et 14 rebonds face à Charlotte et une nouvelle « masterclass » cette nuit à Orlando avec 27 points, 22 rebonds et le contre de la victoire à la dernière seconde.

« J’ai failli nous envoyer en prolongation parce que lorsque j’ai vu Bradley Beal contrer Gary Harris, je me suis un peu reposé sur mes lauriers, je n’avais pas réalisé qu’il restait encore autant de temps sur l’horloge », a-t-il expliqué au sujet de son contre victorieux sur Chuma Okeke à la dernière seconde, qui lui a cette permis d’être décisif en plus de faire des stats.

Les Wizards, qui l’ont emporté sur le fil, peuvent donc remercier Kyle Kuzma pour ses 22 rebonds notamment, son nouveau record en carrière. Le joueur qui pointait déjà à 13 prises à la pause, a indiqué que c’était la première fois de sa vie qu’il dépassait la barre des 20 rebonds, après en avoir capté jusqu’à 19 au lycée.

« Je suis juste concentré à fond. Je prends soin de mon corps chaque jour, je m’appuie sur toute une équipe autour de moi pour travailler, dormir suffisamment », a-t-il ajouté pour expliquer son départ canon en 2022. « Je m’assure d’avoir la bonne énergie en match, d’être compétitif. Parce qu’on essaie de gagner, on ne balance pas la saison même si on a eu des moments difficiles. Je sais que je suis important dans l’équipe et que je dois être présent chaque soir. C’est ça d’être un leader et de débuter dans le cinq majeur. C’est important pour moi ».

Un joueur moins fou, plus efficace

Son coach Wes Unseld Jr. a pour sa part tenu à souligner l’importance du rôle de Kyle Kuzma dans cette équipe de Washington, le joueur disposant de plus de libertés par rapport à ses années aux Lakers.

« Kyle Kuzma a réussi des actions importantes, il a été exceptionnel au rebond. On sait qu’il peut mettre de gros shoots, il le fait depuis le début de saison. Il est resté agressif, ce qui est super parce qu’il a su gérer l’équilibre entre la gestion du ballon, la bonne lecture de jeu, et l’agressivité sur un plan individuel. Parfois il en fait un peu trop quand le money-time arrive. Je dois le féliciter pour ça, parce qu’il n’a pas peur des moments importants », s’est félicité son coach, Wes Unseld Jr. « On l’avait vu dans un seul rôle, et celui-ci s’est élargi depuis qu’il est ici. Ça a été positif pour nous, dans la création, le rebond, la défense. Il joue peut-être aussi avec plus de liberté que les années précédentes ».

Kyle Kuzma a en tout cas saisi l’opportunité de briller avec les Wizards après avoir été sacrifié par les Lakers, qui voulaient Russell Westbrook.

« Je savais juste qu’après avoir été échangé, c’était une opportunité en or pour moi d’améliorer mon jeu et de montrer tout ce que j’ai appris, mais aussi ce dont je suis capable. C’est ce que je suis juste en train de le montrer en ce moment », a-t-il ajouté. « C’est un juste un processus quotidien, que ce soit la défense, le rebond, tout ce dont j’ai parlé quand je suis arrivé ici. Et je m’en suis tenu à ça. J’ai aussi adopté une mentalité de scoreur, mais j’essaie de tout faire. Je sais de quoi je suis capable, je suis juste ici pour essayer de gagner des matchs, peu importe ce qu’il faudra faire ».