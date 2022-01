Chris Boucher se relance en s’occupant du sale boulot

Les trois paniers à 3-points de Fred VanVleet en une minute ont assommé les Pelicans dans le « money time », mais sous les panneaux, Chris Boucher a été tout aussi décisif, et c’est lui, sur une claquette, qui valide la victoire des Raptors. La sixième de suite, et le Québécois a retrouvé son meilleur niveau en récupérant ce rôle de 6e homme, spécialiste des tâches obscures. Preuve de son importance dans le dispositif de Toronto, il a joué l’intégralité du dernier quart-temps.

« Il connaît plus ou moins son rôle, et il l’a accepté » résume Nick Nurse. « On en avait parlé il y a quelques matches : comment faire en sorte de le mettre en avant quand les autres reviendront ? Son énergie est formidable. Au quotidien, on peut ressentir qu’il est à l’aise dans ce rôle. Il accepte tout ce qu’on lui demande, quels que soient les joueurs autour de lui, et il l’accepte avec de l’énergie. Il se donne à fond. »

C’est en se consacrant au sale boulot qu’il peut se faire sa place chez les Raptors, et dans le « money time », Nick Nurse a préféré le laisser sur le terrain pour défendre en deuxième rideau ou aller chercher des rebonds offensifs.

« Chris a été super » insiste l’entraîneur. « On ne lui compte que huit rebonds, mais je parie qu’il en a touché six ou sept de plus. Il s’élève au-dessus de tout le monde, et il dévie la balle vers un de nos gars. S’il n’avait pas été là, Jonas les aurait attrapés, et il s’est élevé au-dessus de lui. Il n’y a pas eu de tonnes de rebonds offensifs à récupérer, et ça n’a pas eu l’air de le déranger. Il a continué à jouer, et il a eu vraiment beaucoup d’impact. »

« J’ai fait beaucoup de progrès en défense, je sais où me placer et quand aider »

Cette domination au rebond est l’une des données marquantes de la belle série des Raptors. Cette nuit, les partenaires de Pascal Siakam prennent 46 rebonds, contre 35 aux Pelicans, et surtout 15 offensifs ! Dans cette série victorieuse, Toronto a capté 89 rebonds offensifs, contre 50 pour leurs adversaires. Et c’est sur une claquette, sur un raté de Khem Birch, que Chris Boucher a validé la victoire des siens.

« Il a d’abord réalisé une grosse action ligne de fond, puis il a réalisé une claquette importante » rappelle Nick Nurse. « J’ai trouvé qu’il avait vraiment bien joué, et qu’il avait été vital sur cette période. C’est pour ça qu’on a fait appel à lui.

Plus que ses 6 points et 8 rebonds en 28 minutes, on retiendra que face à lui, Jonas Valanciunas ne va pas inscrire le moindre point dans les quatre dernières minutes, et pour Chris Boucher, cet impact en défense, face à un pivot beaucoup plus lourd que lui, lui permet de rester sur le terrain.

« C’est bien pour ma confiance » reconnaît-il à propos du fait d’être sur le terrain dans le « money time ». « J’ai fait beaucoup de progrès en défense, je sais où me placer et quand aider, je m’arrache au rebond. Je trouve des façons d’avoir un impact sur le jeu qui ne sont pas toutes liées à mes qualités offensives. »