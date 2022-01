La MB.01 revient en force

Officiellement sortie le 15 décembre dernier, l’arrivée de la première chaussure signature de LaMelo Ball a été un petit événement chez Puma, de retour sur le segment du basket depuis 2018. La MB.01, initialement présentée sous un coloris rouge-orange, a déjà été déclinée en pas mal de versions. Le prochain coloris programmé à investir le marché sera le « Buzz City », aux couleurs des Hornets.

La paire est majoritairement noire, avec les détails, finitions, logos et le maillage sur la partie supérieure en bleu clair. Le coloris « Buzz City » est annoncé pour le 4 février, sans doute au prix de 125 euros. Mais ce n’est pas tout.

Quelques jours plus tôt, le 1er février, Puma pourrait dévoiler une nouvelle MB.01, fruit d’une collaboration avec les créateurs du dessin animé « Rick et Morty ». Même si aucune image n’a encore été publiée, on peut imaginer une palette de couleurs allant du vert au rose, selon les tons utilisés dans la série. Plus d’infos à venir !

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 11 Retro Cool Grey portée par MJ lors de son retour au sein de la league à l’occasion de son 20e anniversaire. Livraison offerte.