L’apprentissage continue pour les Pistons

En seulement neuf jours et cinq parties, dans cette année 2022 naissante, les Pistons ont remporté trois matches. C’est notable puisqu’en 33 rencontres auparavant, ils n’avaient compilé que cinq petits succès…

Pour la réception du Magic, et dans ce duel entre les deux pires équipes de la ligue, les joueurs de Detroit devaient retrouver la victoire après deux grosses défaites contre Charlotte et Memphis, où les réservoirs étaient vides, ont raconté le coach et les joueurs. Mais plus que la victoire, c’est la forme qui intéresse Dwane Casey cette saison.

Les jeunes du Michigan sont là avant tout pour apprendre, donc une victoire arrachée dans le « money time » contre le faible Magic est toujours bonne à prendre.

« Ils ont besoin de grandir. On en est là. Je suis fier de nos joueurs, ils se sont battus et ont conclu », explique le coach au site officiel de la franchise. « C’est très précieux », confirme Cory Joseph. « C’est dans le dernier quart-temps qu’on apprend, qu’on prend de l’expérience. »

L’importance des vétérans pour pallier l’inexpérience du groupe

Tout n’a pas été parfait pour les Pistons dans ce match ni dans les dernières minutes, mais grâce aux très bons Trey Lyles (8 points dans ce dernier quart-temps) et Cory Joseph (5 points, 3 passes), les Pistons ont trouvé des solutions pour l’emporter.

« On a fait des erreurs dans le money-time », constate Dwane Casey. « On s’est manqué en défense, on a fait des fautes là où ce n’était pas nécessaire. C’est l’inexpérience ça. C’est à ça que les vétérans servent, et Cory l’a très bien fait dans les moments chauds. Il a aidé Cade Cunningham notamment. »

Le rookie a en effet réussi deux actions importantes dans ces ultimes minutes. Mais c’est bien l’impact de Cory Joseph, le joueur le plus expérimenté de l’effectif avec ses dix saisons et ses presque 700 matches de saison régulière, qui est souligné par ses coéquipiers.

« Il est très calme », remarque Saddiq Bey en évoquant l’ancien joueur des Spurs. « On s’est appuyé sur lui pour mettre en place nos systèmes et pour gagner des matches. On avait besoin de gagner, car on sortait de deux rencontres compliquées. »

La suite de l’apprentissage, pour les Pistons, va se corser avec la réception du Jazz puis un déplacement à Chicago, lundi et mardi soir. Quelques jours après, il y aura également Phoenix et Golden State au programme.