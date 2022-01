Quand Chris Paul prend la défense d’un coéquipier, en contrat de dix jours, moqué par le public

Voilà le genre d’anecdote qui en dit beaucoup sur le type de leader qu’est Chris Paul. Elle est rapportée par Chris Haynes de Yahoo! Sports lors de son passage sur TNT. La scène se passe le 31 décembre dernier à Boston, quand les Suns rendent visite aux Celtics.

Pour mémoire, les hommes de l’Arizona sont privés de Deandre Ayton et JaVale McGee pour cette rencontre. Quelques jours plus tôt, ils ont ainsi signé Emanuel Terry, un intérieur (2m06) non-drafté de 25 ans, brièvement passé par les Suns et le Heat ces dernières années.

Ce jour-là, les Suns sont mal embarqués au score et Jalen Smith a des soucis de fautes. Monty Williams n’a d’autre choix que de mobiliser sa recrue. L’intérieur va disputer dix minutes dans ce match, pour six rebonds captés. Il va surtout, selon les propos rapportés par Chris Haynes, faire l’objet de quolibets provenant de quelques fans. On se moque notamment de sa situation précaire, en lui accolant l’étiquette de « gars d’un jour ».

C’en est trop pour Chris Paul qui va s’adresser personnellement aux fans indélicats pour leur demander de respecter son coéquipier de passage. Parce que sans ce dernier, rappelle le meneur, et tous les autres joueurs appelés de dernière minute pour boucler les effectifs, les rencontres n’auraient tout simplement pas pu avoir lieu.

Et c’est ainsi que « CP3 » a voulu délivrer un message à tous les titulaires de contrats de dix jours : « Je veux vous remercier du fond du cœur, tous les joueurs sous contrat de dix jours qui restent prêts. On arrive à traverser cette saison grâce à vous, on ne pourrait pas le faire sans vous. »

Malgré ce beau geste de sa part, son coéquipier a dans la foulée été coupé par les Suns.