LaMarcus Aldridge ressent toujours les effets du Covid-19

LaMarcus Aldridge n’en a pas terminé avec son combat contre le Covid-19. Placé à l’isolement à la mi-décembre, comme la majorité de ses coéquipiers, il souffre encore aujourd’hui des effets du virus.

« Même en passant par là, on ne revient pas à la normale, juge-t-il, en amont de la victoire dans l’Indiana. C’était la première fois que je l’avais, donc je pense que ça m’a frappé plus fort que les autres. J’essaie toujours de retrouver mes jambes, mon souffle et de me sentir à nouveau normal. »

L’entendre parler de souffle a forcément de quoi interpeller quand on connaît le passif du joueur sur le plan santé. On rappelle que l’intérieur avait momentanément pris sa retraite en cours de saison passée en raison d’une nouvelle alerte. L’intéressé avait déjà connu des problèmes d’arythmie cardiaque (2007, 2011 et 2017), un syndrome de Wolff-Parkinson-White lui ayant été diagnostiqué.

Son utilisation revue en conséquence ?

Pour lui, la période sous Covid a été tout sauf une partie de plaisir. « J’avais tous les symptômes, alors je ne me suis pas entraîné. J’étais fatigué. Je ne me sentais pas bien, j’avais des maux de tête, des courbatures, alors je n’ai rien fait. Donc j’essaie toujours de me trouver en ce moment », poursuit ainsi le septuple All-Star, qui a particulièrement souffert de ne pas pouvoir se rendre à la salle.

L’ailier-fort dit ne pas s’être bien senti lors de ses deux matches de reprise, face aux Sixers (12 points et 8 rebonds) puis face aux Clippers (10 points et 9 rebonds), avec une impression de ne pas avoir « l’esprit clair ». En conséquence, Steve Nash pourrait l’utiliser sur des séquences de jeu plus courtes : « On doit garder un œil sur lui. Ce n’est pas quelque chose dont il nous a parlé ou qu’il nous a demandé, donc on attend qu’il dise : ‘Hey, je ne le sens pas’. Alors on pourra s’adapter. »

Cette nuit, pour la première fois depuis la fin novembre, il n’était pas titulaire. L’ancien joueur des Blazers et des Spurs a toutefois encore rentabilisé son faible temps de jeu (16 minutes) avec 13 points (6/8 aux tirs) et 3 rebonds, même s’il n’a pas joué dans le quatrième quart-temps.