Officiel : Axel Toupane s’engage jusqu’en 2024 avec Paris

C’est la grosse nouvelle de la journée en Betclic Elite. Comme pressenti en début de semaine, Axel Toupane s’est engagé avec le promu, le Paris Basketball, avec qui il s’entraînait depuis lundi.

C’est un gros coup pour le club dirigé par l’ancien GM des Wolves de 2009 à 2013, David Kahn. Non content de recruter un international français, accessoirement champion NBA 2021 et au profil polyvalent, le Paris Basketball a surtout convenu d’un contrat de deux ans et demi avec Axel Toupane. L’arrière/ailier est donc désormais lié au Paris Basketball jusqu’en 2024, date des Jeux olympiques de Paris. Il y portera le numéro 33.

Le communiqué du club précise que le joueur voulait s’engager sur la durée et suscitait l’intérêt d’équipes d’Euroleague. « C’est une super opportunité pour moi d’être un des leaders de ce beau projet en emmenant mon expérience, mon vécu et ma mentalité de gagneur », a déclaré Axel Toupane, qui a disputé 8 matchs en G-League cette saison avec les Santa Cruz Warriors (19 points, 7.8 rebonds pas match).

Objectif playoffs pour le promu

Il retrouvera notamment l’ancien NBAer Kyle O’Quinn et Juhann Begarin, drafté cet été par les Celtics.

«L’arrivée d’Axel va nous permettre de densifier notre poste 3. C’est un joueur de grand talent et très polyvalent » a réagi Jean-Christophe Prat. « De par son expérience, son leadership et sa capacité à être un leader par l’exemple, Axel correspond pleinement à l’image que le Paris basketball veut véhiculer. En tant que coach, c’est un privilège d’avoir un tel joueur dans son effectif. »

Pour sa part, David Kahn apprécie de pouvoir compter sur « un profil two-way player qui a participé à la conquête du titre NBA des Milwaukee Bucks, la saison dernière. Son expérience en NBA et en Europe nous sera précieuse pour atteindre notre objectif : les play-offs. »