Stephen Curry en panne

C’est un paradoxe que l’histoire ne retiendra peut-être pas d’ici quelques années ou décennies. En moins de trois semaines, entre le 14 décembre 2021 et le 1er janvier dernier, Stephen Curry a marqué les esprits avec trois moments forts.

Il a d’abord battu le record de shoots à 3-pts inscrits en carrière, puis atteint la barre des 3 000 paniers primés, avant, enfin, de réussir son 158e match de suite avec un panier derrière l’arc, là aussi un record. En quelques jours, le MVP 2015 et 2016 a ainsi consolidé sa place au sommet de la hiérarchie des meilleurs shooteurs de l’histoire.

Sauf que, et c’est tout le paradoxe, Stephen Curry traverse actuellement une période de crise. La pire de sa carrière même. En effet, sur les 15 derniers matches, il affiche seulement 35% de réussite à 3-pts. Pour lui, qui tourne à 43% en moyenne depuis son arrivée en NBA, c’est faible…

« Je n’ai jamais connu pire série, sur 10 ou 15 matches », assure-t-il à The Athletic. « Il a raté quelques rencontres, mais je ne suis pas inquiet », rassure Draymond Green pour le San Francisco Chronicle. « Il va probablement faire un 10/14 prochainement. Tout va bien. »

Le retour de Klay Thompson pour se relancer ?

On pouvait imaginer qu’il était au début un peu trop obnubilé par la perspective du record de Ray Allen, et déjouait à cause de ça. Mais cela fait trois semaines que le record est le sien et la machine est toujours enrayée. Comment expliquer ce passage à vide ?

« Les adversaires mettent leur meilleur défenseur sur lui, et font des prises à deux », analyse Steve Kerr. « Les défenses le poussent à lâcher la balle, c’est évident. Comme Klay Thompson va revenir, ça va offrir des shoots faciles. Mais ça va prendre du temps car Curry a joué sans lui pendant plus deux ans. »

On n’est pas le meilleur shooteur de l’histoire par hasard, donc le meneur de jeu de Golden State n’a pas l’intention de changer ses habitudes malgré cette panne. « Je continue de suivre mon programme », annonce-t-il après avoir shooté à 5/24 contre les Mavericks mercredi soir, avec un vilain 1/9 à 3-pts.

Le triple champion pourrait même se reposer un peu, en ne jouant pas ce jeudi soir contre les Pelicans. « Il y a des chances, oui », confirme le coach des Warriors, toujours au San Francisco Chronicle. « Il a une petite blessure au quadriceps gauche. En général, ça empire avec les voyages, donc il pourrait manquer la rencontre. »

Pour mieux revenir dimanche, contre Cleveland, en même temps que son « Splash Brother » ?