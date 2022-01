Le retour de Klay Thompson espéré pour dimanche

Les Warriors ont deux dates en tête pour le retour sur les parquets de Klay Thompson : ce dimanche 9 janvier, face aux Cavaliers, ou bien le mardi 18 janvier, face à Detroit. Il faut dire que le « Splash Brother » tient à revenir au Chase Center, devant son public, et que Golden State va beaucoup voyager lors des prochains jours.

Selon ESPN, l’optimisme est de mise dans la franchise pour un retour cette semaine. Rien n’est encore acté mais, hors rechute, on devrait donc revoir le compère de Stephen Curry ce week-end.

À 31 ans, cela fait plus de deux ans et demi qu’on n’a plus revu Klay Thompson sur les parquets NBA. Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou lors du Game 6 des Finals 2019 face aux Raptors, il avait ensuite souffert d’une rupture du tendon d’Achille l’année suivante, repoussant de plus d’un an son retour dans la Grande Ligue.

L’arrière sera d’ailleurs présent lors du prochain « road trip » de l’équipe, à Dallas et New Orleans, avant de pouvoir profiter de deux jours sans match dans la Baie, histoire de se préparer au mieux pour son comeback.

Steve Kerr a en tout cas annoncé qu’il serait titulaire dès qu’il serait disponible, toute l’équipe et ses fans étant impatients de retrouver leur All-Star, alors que l’équipe est pourtant déjà en tête de la conférence Ouest et même de la NBA, avec un bilan actuel de 29 victoires pour 7 défaites.

« Nous sommes impatients de retrouver Klay », a ainsi expliqué Draymond Green. « Cela fera passer cette équipe à un autre niveau. Nous sommes extrêmement enthousiastes à ce sujet, mais personne ne s’attend à ce que cela se fasse sans heurts. On va essayer de rendre ça aussi fluide que possible, mais il n’y a aucun moyen de le garantir. »